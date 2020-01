Britanci u petak izlaze iz Europske unije, ovo je pregled promjena koje će pogoditi Hrvatsku

Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) u petak 31. siječnja, više od tri i pol godine nakon referenduma, konačno i definitivno izlazi iz Europske unije (EU). Dan nakon izlaska neće biti dramatičnih i velikih promjena pa tako ni za Hrvate, zahvaljujući prijelaznom sporazumu, što znači da europska pravila ostaju vrijediti za London do kraja 2020. godine

Tijekom prijelaznog razdoblja London i Bruxelles bi se trebali dogovoriti o tome kakvi će biti njihovi odnosi.

Mnogi su skeptični i misle da tako opsežan sporazum nije moguće dogovoriti u tako kratkom roku, međutim britanski premijer Boris Johnson je optimističan i uvjeren da se dogovor o svim aspektima buduće suradnje s Unijom može zaključiti do kraja 2020. godine. Ako ga ne bude, trgovina će se odvijati po pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) dok se ne postigne sporazum o slobodnoj trgovini, što bi zapravo bio 'tvrdi' Brexit.

London do 1. srpnja može zatražiti produljenje prijelaznog razdoblja za godinu ili dvije, no Johnson je rekao da to ne želi. Uglavnom, veće promjene vezane uz Brexit osjetit će se tek za godinu dana sa sporazumom ili bez njega. Uzor za buduće trgovinske odnose s EU-om London vidi u sporazumu između Unije i Kanade (CETA), a jednako važna mu je sveobuhvatna suradnja s Unijom i s članicama pojedinačno.