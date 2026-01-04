Britanci i Francuzi bombardirali podzemno skladište Islamske države

Zapadni zrakoplovi provode patrole kako bi zaustavili ponovni porast islamističke militantne skupine koja je vladala dijelovima Sirije do 2019.

Obavještajna analiza identificirala je podzemni objekt za koji se vjeruje da se koristio za skladištenje oružja i eksploziva u planinama sjeverno od Palmire, priopćila je Britanija.

"Naši zrakoplovi koristili su navođene bombe Paveway IV kako bi ciljali niz pristupnih tunela do objekta, iako je detaljna procjena sada u tijeku, početni pokazatelji pokazuju da je meta uspješno napadnuta", priopćilo je britansko ministarstvo obrane.