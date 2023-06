Bressan: 'Događa nam se slom javnog zdravstva'

Komentirao je i koliko je opasno za djecu. 'Tako mala djeca i bebe nisu razvile puni imunološki potencijal. Sretna okolnost je da takve infekcije nisu uglavnom težeg karaktera, rijetki su slučajevi kad se to zakomplicira s encefalitisom. Ne bojim se za te bebe, one su u dobrim rukama. Ali, takve se stvari događaju svugdje', dodao je.

'Ovo je interesantan dokument koji je u najmanju ruku poražavajući za zdravstvenu administraciju i državne zavode jer je to dokaz nezavisne institucije koja je analizom došla do potvrde onog što mi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uporno ponavaljamo desetak godina. Sad smo pred zidom – što učiniti s tim dokumentom? Car je gol! Sad se to vidi s državne razine', poručio je Bressan.