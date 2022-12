Branko Bačić: 'Nismo zadovoljni obnovom Banovine'

Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić gostujući na N1 televiziji komentirao je ulaganja u sportsku infrastrukturu i stanje obnove Banovine

Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić istaknuo je na N1 televiziji kako Vlada mora biti nositelj novih sportskih projekata, ali u partnerstvu sa svim gradovima gdje će se sportska infrastruktura dignuti na višu razinu. 'UEFA je spremna pomoći sa značajnim novcima i sad je vrijeme da se ti projekti realiziraju, ne samo nacionalni stadion, nego sportski objekti i u Zagrebu, i uređenje Splita, možda i Doma sportova u Zagrebu, itd.', rekao je Bačić, piše N1.

No, s obzirom na to da je na Baniji obnovljeno samo šest kuća, neki smatraju da trenutačno nije vrijeme za ulaganje u sportsku infrastrukturu, no Bačić je mišljenja da to ne mora isključivati jedno drugo.