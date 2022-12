Bačić nakon glasanja u Saboru: Moskva će iskoristiti ovaj trenutak

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u petak je, nakon neuspjelog glasanja o uključenju Hrvatske u misiju EUMAM, kritizirao oporbu 'zbog izostanka empatije i solidarnosti prema Ukrajini' te kazao da se glasalo između dobra i zla

Zahvalio je svim zastupnicima vladajuće većine, ali i Socijaldemokratima koji su podržali odluku o misiji, IDS-u i ostalim oporbenim zastupnicima koji su stali iza ove odluke.

Razočaravajući stav kvazidomoljuba na desnom političkom spektru

„Nije iznenadio stav SDP-a, koji je 1990-ih imao određenih posrnuća kada smo odlučivali o vlastitoj sudbini. Nije me iznenadio ni stav Zeleno-lijevog bloka jer sam pratio njihova posrnuća kada smo završavali pregovore s EU. No, ono što me razočaralo stav je kvazidomoljuba na desnom političkom spektru koji se busaju u prsa domoljublja, a danas kada je trebalo pokazati solidarnost i empatiju sakrili su se u mišju rupu”, poručio je.

Oni koji su danas glasovali za ovu odluku su za Ukrajinu, suosjećaju s njihovom žrtvom i spremni su im pomoći, a oni koji je nisu podržali, svakako nisu za Ukrajinu, ocijenio je Bačić.