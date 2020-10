Božinović: Radi se na epidemiološkom okviru za vjerska događanja

Potpredsjednik Vlade i voditelj Nacionalnog stožera Civilne zaštite Davor Božinović ocijenio je u petak da nam zbog koronavirusa predstoji izazovno vrijeme i izvijestio kako se radi na epidemiološkom okviru za vjerska događanja gdje se tradicionalno okuplja veći broj vjernika

"Činjenica je da se ljudi sve više počinju skupljati u zatvorenim prostorima i to postaje rizik. Ne možemo predvidjeti precizno što će se događati, međutim, činjenica je da oko nas, u Europi i nekim zemljama, vrlo rapidno skače broj novozaraženih i Hrvatska nije otok", kazao je Božinović nakon sastanka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske s predstavnicima glazbene industrije i ugostiteljstva.

Rekao je da bi voljeli da se takva situacije ne precrta i ovdje, no, dodao je, ne možemo to isključiti i pripremamo se.

"Svjesni smo da su pred nama vrlo izazovni mjeseci. Kao što smo prošli u prvoj fazi koja je obilježila proljeće, tako i u drugoj, moramo kroz sve to proći i prolaziti zajednički i solidarno", poručio je Božinović.

Preporuke za vjerska događanja bit će provedive u praksi

Članovi Nacionalnog stožera održali su jučer sastanak s predstavnicima Hrvatske biskupske konferencije, pa je Božinović rekao kako se radi i na epidemiološkom okviru koji uključuje vjerska događanja, pogotovo ona koja će okupiti i tradicionalno okupljaju veći broj vjernika - Svi sveti, Advent i Božić.

"Mislim da tu imamo vrlo dobar dijalog s vrhom crkve i siguran sam da ćemo izaći s preporukama koje će biti provedive u praksi", dodao je.

Vezano za mjere ograničenja prelaska granice, rekao je da je to dio o kojem se razgovara i na razini EU. U ovom trenutku smo i dalje na poziciji produženja poznatih mjera koje se odnose na državljane zemalja članica EU i na državljane trećih zemalja, dodao je.

Dok se ne postigne dogovor na razini EU koji bi bio proveden u svim državama članicama, do tada će, naglašava Božinović, svaka država donositi mjere koje smatra najprimjerenijima za svoju situaciju.

"Mislimo da su ove mjere u ovom trenutku primjerene za Hrvatsku", ocijenio je.

Područje Sisačko-moslavačke županije na današnji dan broji 59 novooboljelih od koronavirusa, od kojih 45 osoba s područja Popovače koje se izravno dovode u vezu s događajem u Gornjoj Jelenskoj.

Radi se o proslavi 10. obljetnice rada Kulturno-umjetničkog društva Jelenčanka održanoj u petak 25. rujna u Društvenom domu Ivice Pajera u Gornjoj Jelenskoj, na kojoj je sudjelovao i HDZ-ovac Roman Rosavec, sisačko-moslavački dožupan te načelnik tamošnjeg županijskog kriznog stožera, a tamo su zanemarene mnoge epidemiološke mjere.

Božinović kaže da nije imao vremena pročitati niti je upoznat s detaljima epidemioloških izvida, a niti su epidemiološka izvješća gotova.

"Ukoliko je to skup koji se održao u zatvorenom prostoru bez maski ili bez dovoljne fizičke distance, to je situacija u kojoj se može dogoditi ono što se dogodilo i naravno da je to neodgovorno", komentirao je.

Prvo, kaže, mora vidjeti koliko je sve to utemeljeno. "To sigurno nije ponašanje za koje se može naći opravdanje, pogotovo ako si na takvoj poziciji", zaključio je.