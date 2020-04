U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je registrirano 60 novih bolesnika pozitivnih na koronavirus, ukupno 1282, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš, dodajući da je 51 posto muškaraca i 49 posto žena, a prosječna dob bolesnika je 48,13 godina. Preminuli su muškarci u Šibeniku i u Zagrebu; prvi je s Murtera, starija osoba s kroničnim bolestima, dok je drugi rođen 1974. godine i nije bio u rizičnoj kategoriji. Na respiratoru je 35 bolesnika, ukupno je 352 hospitaliziranih i 167 oporavljenih

Trenutno važećih e-propisnica ima 639.725, a odbijene se dijele u nekoliko kategorija: za one koji su u samoizolaciji, za one koji su u karanteni, te 28 odbijenih za one koji su Covid pozitivni, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Po pitanju osoba koje krše samoizolaciju, Božinović je rekao da policija zna ne samo za sve osobe koje su pozitivne, nego i sve one u samoizolaciju te se vrši provjera jesu li te osobe na svojim adresama. Tako su došli do saznanja i da jedna oboljela osoba nije bila u svom stanu, što je 'krajnje neodgovorno prema svojoj obitelji, svim Zagrepčanima i cijeloj zajednici'.