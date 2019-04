Bozanić u propovijedi prozvao politiku i 'moćnike' zbog Uljanika, na misu stigao i državni vrh

Svečano uskrsno euharistijsko slavlje u zagrebačkoj Katedrali predvodio je u nedjelju zagrebački nadbiskup i kardinal Josip Bozanić ističući kako nam je i danas potrebna snaga uskrsne odlučnosti te poželio da sve uvijek prati uskrsna radost.

Na misi je sudjelovao i apostolski nuncij u Hrvatskoj Giuseppe Pinto. Uz brojne vjernike, na misi su bili i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković i ministri te predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i saborski zastupnici.

U igrama i računicama strada mali čovjek

U homiliji se kardinal Bozanić osvrnuo na radnike brodogradilišta u Puli i Rijeci rekavši kako mnogi "vapaji govore o tome da radnici ondje mjesecima dolaze na posao, a ne dobivaju nikakvu plaću i to u dijelovima domovine za koje sa kaže da su najrazvijeniji".

"Kako je to moguće? Sigurno da o tome znaju ljudi iz politike, kako iz lokalne tako i one najviše. Moguće je da se trebaju rješavati problemi koji su se dugo skrivali pod tepih zbog interesa moćnika, no u takvim igrama i računicama na kraju strada mali čovjek", rekao je Bozanić te pozvao odgovorne da u rješavanju nelakih zadataka ne izgube iz vida malog čovjeka koji nije zaštićen.

"Molimo za njih, za odgovornost i hrabrost i da se izvrši operacija gdje je nešto bolesno i da se uvijek ima u vidu malog čovjek koji je često najmanje kriv za naneseno zlo. Molimo za mudrost koja će uvijek imati u vidu dobro Hrvatske i hrvatskog društva, za uskrsnu radost i mudrost za sve obitelji, djecu mlade" , rekao je Bozanić.