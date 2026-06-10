Bošnjaci i Hrvati se posvadili oko zračne luke Mostar: Amerikanci bez koncesije

Zbog prijepora između bošnjačkih i hrvatskih političkih stranaka u srijedu nije održana sjednica gradskog vijeća Mostara na kojoj se trebala razmatrati dodjela koncesije za mostarsku zračnu luku američkoj kompaniji AAFS Infrastructure Energy LLC koja bi trebala realizirati i projekt Južne plinske interkonekcije

Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić (Stranka demokratske akcije) sazvao je izvanrednu sjednicu samo s jednom točkom dnevnog reda - razmatranjem koncesije za mostarsku zračnu luku. Bošnjački vijećnici mjesec dana bojkotiraju rad gradskog vijeća Mostara, a bili su spremni doći samo na današnju sjednicu s ovom točkom dnevnoga reda, pojasnio je Rahimić. On je ustvrdio kako se o tome navodno usuglasio s predstavnicima američkog veleposlanstva u BiH koje je ranije podupiralo investicije kompanije AAFS Infrastructure Energy LLC.

Legalne i nelegalne sjednice Hrvatski pak vijećnici i gradonačelnik Mario Kordić (HDZ BiH) odbili su takvu mogućnost i inzistiraju na održavanju redovnih sjednica gradskog vijeća na kojima bi se razmatrale i druge goruće teme poput odvoza smeća i svakodnevnih problema građana. Kordić je istaknuo da će odluka o koncesiji biti donesena na prvoj legalnoj sjednici zakazanoj za 19. lipnja, no još nije poznato hoće li bošnjački vijećnici tada nazočiti. "Nitko nije protiv investicija u gradu Mostaru, a napose u zračnu luku. Sporno je donijeti takvu odluku koja je nezakonita“, rekao je Kordić. On pritom inzistira na tvrdnji da se sjednice ne mogu održavati bez usuglašavanja svih uključenih stranaka u rad gradskog vijeća Mostar. Prije toga su sjednicu napustili vijećnici Hrvatske republikanske stranke tvrdeći da je nezakonito isključivati mogućnost promjene dnevnoga reda na čemu inzistira predsjednik gradskog vijeća.