Bošnjaci i Hrvati se posvadili oko zračne luke Mostar: Amerikanci bez koncesije

Zbog prijepora između bošnjačkih i hrvatskih političkih stranaka u srijedu nije održana sjednica gradskog vijeća Mostara na kojoj se trebala razmatrati dodjela koncesije za mostarsku zračnu luku američkoj kompaniji AAFS Infrastructure Energy LLC koja bi trebala realizirati i projekt Južne plinske interkonekcije
Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić (Stranka demokratske akcije) sazvao je izvanrednu sjednicu samo s jednom točkom dnevnog reda - razmatranjem koncesije za mostarsku zračnu luku.
Bošnjački vijećnici mjesec dana bojkotiraju rad gradskog vijeća Mostara, a bili su spremni doći samo na današnju sjednicu s ovom točkom dnevnoga reda, pojasnio je Rahimić.
On je ustvrdio kako se o tome navodno usuglasio s predstavnicima američkog veleposlanstva u BiH koje je ranije podupiralo investicije kompanije AAFS Infrastructure Energy LLC.
Legalne i nelegalne sjednice
Hrvatski pak vijećnici i gradonačelnik Mario Kordić (HDZ BiH) odbili su takvu mogućnost i inzistiraju na održavanju redovnih sjednica gradskog vijeća na kojima bi se razmatrale i druge goruće teme poput odvoza smeća i svakodnevnih problema građana.
Kordić je istaknuo da će odluka o koncesiji biti donesena na prvoj legalnoj sjednici zakazanoj za 19. lipnja, no još nije poznato hoće li bošnjački vijećnici tada nazočiti.
"Nitko nije protiv investicija u gradu Mostaru, a napose u zračnu luku. Sporno je donijeti takvu odluku koja je nezakonita“, rekao je Kordić.
On pritom inzistira na tvrdnji da se sjednice ne mogu održavati bez usuglašavanja svih uključenih stranaka u rad gradskog vijeća Mostar. Prije toga su sjednicu napustili vijećnici Hrvatske republikanske stranke tvrdeći da je nezakonito isključivati mogućnost promjene dnevnoga reda na čemu inzistira predsjednik gradskog vijeća.
Mogućnost veta
Samo u gradskom vijeću Mostara u odnosu na cijelu BiH vrijede posebni propisi, pa tri konstitutivna naroda imaju mogućnost korištenja veta pri donošenju važnih odluka.
Uoči ovogodišnjih izbora, a što je redovita pojava, tjednima traju međunacionalne prepirke političkih stranaka o potezima gradskih vlasti. Optužbe iznosi i Islamska zajednica koja tvrdi kako su Bošnjaci muslimani ugroženi u hercegovačkom središtu.
Prema medijskim izvješćimna kompanija AAFS Infrastructure Energy LLC u pismu namjere bosanskohercegovačkim vlastima iskazala je interes za uzimanje pod koncesiju zračnih luka u Mostaru i Sarajevu uz razvoj projekta Južne interkonekcije, plinskog povezivanja BiH i Hrvatske preko LNG terminala na Krku.
Grad Mostar vlasnik je 88 posto Zračne luke Mostar, a još 12 posto je u vlasništvu Zračne luke Zagreb. Dodaje se kako bi ukupna ulaganja u zračnu infrastrukturu iznosila 250 milijuna eura. Medijski izvori navode da bi koncesijsko razdoblje moglo potrajati do 30 godina, s mogućnošću produljenja na 50 godina.