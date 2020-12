Boris Ujević: Imamo najgore brojke u Europi, u 'lockdown' ćemo biti primorani ući kad se bolnice počnu zatvarati, a to će biti vrlo brzo

Boris Ujević, dopredsjednik Hrvatske udruge bolničkih liječnika, govorio je o pandemiji koronavirusa u Hrvatskoj te o novim mjerama koje bi trebale spriječiti širenje zaraze. Ujević je komentirao brojke koje Nacionalni stožer civilne zaštite svakodnevno objavljuje.

'Jedno od mjerila je li epidemija pod kontrolom ili nije je postotak zaraženih u broju testiranih. U prilozima do sada smo govorili je li to 20, 30 posto ili više ili manje. Mjerilo koje nam govori da je epidemija pod kontrolom je ako je taj postotak zaraženih u broju testiranih do 5 posto. Koji god broj uzeli, 20 ili 30 posto, ti svi brojevi govore da epidemija u Hrvatskoj nije pod kontrolom. Nije uopće važan koliko je točno taj postotak nego je bitno da je on daleko veći od 5 posto, što znači da epidemija nije pod kontrolom", kazao je Ujević za N1.

Istaknuo je da su podaci o broju novozaraženih netočni sve dok imamo ovako visoke brojke, a da ćemo pravi uvid u stanje znati tek kada udio zaraženih u broju testiranih bude manji od 5 posto.