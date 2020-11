'Covid je kompleksan, nismo još vidjeli takvu bolest...14. ili 15. dan nastupa misteriozna faza'

U emisiji Izvan okvira s Ninom Kljenak gostovali su dr.sc. Bruno Baršić, koji je radni vijek proveo radeći s najtežim infektološkim bolesnicima kao pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju u Franu Mihaljeviću, i medicinska sestra Biljana Hržić iz KB Dubrava te psihijatar Tomislav Franić iz KBC-a Split, član izvršnog odbora HUBOL-a

"KB Dubrava je bila potpuno spremna. Nisam išao na godišnji odmor ove godine jer smo se pripremali za situaciju najesen", rekao je Baršić odgovarajući na pitanje je li bolnica uopće bila spremna na rast broja zaraženih. "Nadam se da neće doći do punjenja šatora", dodao je.

U Dubravi trenutno ima 89 respiratora. Baršić je rekao da očekuje da će to biti dovoljno. "Tim se sastoji od doktora, anesteziologa i medicinskih sestara. Svaka sestra mora znati od aspiracije bolesnika do postavi respiratora. Prije svake upotrebe respirator se mora kalibrirati", objasnila je Hržić.

Komentirajući prilagođavanje Dubrave na covid bolnicu Baršić je rekao: "To je fama koja je pratila prenamjenu KB Dubrava otpočetka. Ja sam došao iz Zarazne u Dubravu gdje su uvjeti liječenja bolji. Radi se puno parom, već mjesecima nemamo prijenos zaraze unutar bolnice. Rad je siguran, pacijenti su sigurni."

Navodno je iz KB Dubrava više od 50 medicinskih sestara ove godine. "Točno je, ali mislim da nije samo pandemija tome uzrok, to se već ranije planiralo. Ima, naravno, i otkaza jer dosta strah čini svoje. Nismo znali s čime se suočavamo. I mene je bilo strah. Educirala sam ljude kako oblačiti zaštitnu opremu, a onda se zapitaš što je ovo, kamo ide... No, strah je jenjavao", rekla je Hržić.

U jednom je trenu Dubrava postala bolnica u medijskom prostoru u kojoj stvari ne funkcioniraju. "Da, curile su informacije. Unutarnje odnose u bolnici ne mogu komentirati, došao sam prije godinu dana, bilo bi nepristojno. Postoji psihološka podloga svemu tome. 35 godina sam radio u intenzivnoj u Zaraznoj, svašta smo prošli. U Dubravi nisu bili navikli na to, a mi smo se pripremali kao da dolazi ebola virus i ljudi su se prestrašili što je posve normalno. U takvoj kriznoj situaciji neki su ljudi počeli širiti paniku. Kako je rasla naša svijest i poznavanje virusa, a panika se smanjivala. Ima tu neznanja što nas čeka, to je stvaralo takvu klimu", objasnio je Baršić.

I mnogi mladi završe kao teški slučajevi. "Zašto kod nekog mladog, tko nema neku bolest, završi tako teškim slučajevima i plućnim trombozama, ne znamo. Znamo da starost, dijabetes, hipertenzija, gotovo 90% naših bolesnika ima dijabetes ili visoki tlak što je očito predispozicija za teže obolijevanje. Ali bodu u oči ovi mladi ljudi, no većina ipak preboli bolest", opisuje liječnik.

"Ljudi budu hospitalizirani kad imaju upalu pluća. Često se prime na odjel i budu dobro, ali nekima se onda slika pogorša. Onda idu u intenzivnu gdje se prate. Fali im zraka, a onda čovjeka hvata panika. Teško je tako gledati ljude", pojasnila je kako je nositi se s velikom smrtnošću i dodala: "Možda glupo zvuči, ali navikli smo i na smrt. radili smo i ranije u intenzivnim jedinicama. Naravno, utječe to na nas, svatko se nosi na svoj način. Idemo iz dana u dan."

Građane često buni umiru li ljudi s covidom ili od covida. Baršić objašnjava: "Umire se od covida, a umire se i s covidom. Covid pozitivan može doživjeti prometnu nesreću. Imamo na kirurgiji neke koji imaju virus, ali nemaju covid bolest. Ako imaju teške bolesti, oni umru s virusom, a ne od virusa. No, kad govorimo o covid bolnici, to su bolesnici koji umiru od toga. Covid je kompleksna bolest, u svom životu nisam vidio takvu bolest. To je virus koji prvo počne kao gripa, puno ljudi završi na tome. Onda nastaje upala pluća i dolaze patofiziološke promjene u plućima. Peti, šesti dan pacijentu se pogoršava stanje, počinje im faliti kisika. Takav tok bolesti nismo imali. Specifično za tu bolest je silan potencijal oštećenja krvnih žila u plućima, u mozgu, u srcu... Netko ne bi dobio infarkt da nije imao covid. 14. ili 15. dan nastupa misteriozna faza kad se događaju infarkti pluća, mozga, srca. I onda kažemo da je pacijent umro od plućne embolije."

"Svaki bolesnik reagira na svoj način, ima svoj tijek bolesti i to se ne može predvidjeti. U sekundi se pogorša i onda dugo traje, stvarno je teško, to traje danima. To je borba za dah", dodala je Hržić.

Što se tiče pitanja dostupnosti informacija i kontakta s bližnjima, kao i u drugim bolnicama i u Dubravi su zabranjene posjete. "Nažalost, posjete su zabranjene i zbog bolesnika i zaštite jer je cijela bolnica covid bolnica", rekla je Hržić.

"Pacijenti su u kontaktu mobitelima. Na intenzivnoj ne mogu biti u kontaktu, ali postoje termini kad mogu dobiti informacije. Bolnica je promijenila način rada, ali je otvorila za svoje ne-covid bolesnike polikliničku službu", rekao je Baršić i dodao: "Ogroman ljudski potencijal je usmjeren na covid bolesnike. I druge službe pokušavaju normalno raditi, no smanjen je opseg."