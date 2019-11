Bolsonaro napao oslobođenog vođu ljevice

Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro u subotu je napao svog političkog rivala Luiza Inacija Lulu da Silvu prvi put nakon što je taj bivši ljevičarski čelnik pušten iz zatvora i očekuje se da bi se sljedećih dana mogle razbuktati duboke političke podjele. Bolsonaro je rekao daje Lula, predsjednik od 2003. do 2010. godine, "nitkov", pa je pozvao svoje pobornike da se okupe oko vladine desne politike kako ne bi dopustili da se potkopa "nova faza brazilskog oporavka".

Sudac je odlučio o oslobađanju Lule u petak nakon što je brazilski Vrhovni sud okončao obavezno zatvaranje osuđenih kriminalaca kad izgube prvu žalbu. Lula je u zatvoru završio zbog korupcije, a osuđen je na gotovo devet godina. Na izdržavanju kazne proveo je dulje od godinu i pol.

Noć je proveo u južnom gradu Curitibi u kojem je bio pritvoren, a očekuje se da će se u subotu vratiti u Sao Paulo.

Ispred zatvora ga je dočekala gomila u crvenoj boji Luline Radničke partije. Bivši predsjednik je svoj mandat završio s velikom popularnošću, no ne smije se ponovno kandidirati do 2025. zbog brazilskog zakona koji mu je to zabranio zbog primanja mita.

Ipak, očekuje se da će oslobađanje tog iznimno popularnog političara ujediniti ljevicu uoči lokalnih izbora koji se održavaju iduće godine.

Lula odbacuje optužnicu koja tvrdi da je primao mito od građevinskih tvrtki u zamjenu za dodjeljivanje javnih natječaja, a za to krivi "pokvarenu" policiju, tužitelje i suce koji rade na "kriminalizaciji ljevice".