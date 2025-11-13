LOŠ DIZAJN AVIONA

Boeing mora isplatiti 28 milijuna dolara obitelji žrtve nesreće 737 MAX

M.Č./Hina

13.11.2025 u 07:27

Boeing
Boeing Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO
Bionic
Reading

Porota na saveznom sudu u Chicagu u srijedu je naložila Boeingu da isplati više od 28 milijuna dolara obitelji djelatnice Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša koja je poginula u nesreći zrakoplova Boeing 737 MAX u Etiopiji 2019. godine

Presuda dosuđena obitelji Shikhe Garg prva je u nizu tužbi podnesenih nakon te nesreće i još jedne u Indoneziji 2018. godine, u kojima je ukupno poginulo 346 ljudi.

Prema dogovoru između stranaka postignutom u srijedu ujutro, Gargina obitelj primit će 35,85 milijuna dolara - puni iznos presude plus 26 posto kamata. Boeing se neće žaliti, prema odvjetnicima obitelji.

Shanin Specter i Elizabeth Crawford, koje su zastupale obitelj, u izjavi su rekle da presuda "osigurava javnu odgovornost za Boeingovo nezakonito ponašanje".

Garg je imala 32 godine kada se let 302 Ethiopian Airlinesa iz Addis Abebe u Etiopiji za Nairobi u Keniji srušio samo nekoliko minuta nakon polijetanja, rekli su njezini odvjetnici.

U tužbi se tvrdi da je avion Boeing 737 MAX bio neispravno dizajniran i da Boeing nije upozorio putnike i javnost na njegove opasnosti.

Let Ethiopian Airlinesa srušio se pet mjeseci nakon što se let 610 Lion Aira srušio u Javansko more u Indoneziji. Automatizirani sustav kontrole leta pridonio je objema nesrećama.

