Otvoreno o blokiranima: 'Ovrhe su postale gospodarska djelatnost nekih javnih bilježnika'

Uskoro istječe moratorij na ovrhe uveden zbog pandemije. Kod javnih bilježnika u ovom trenutku čeka 170.000 prijedloga za ovrhu - hoće li mnoštvo građana opet završiti u blokadi? Kako pomoći prezaduženima, a istodobno omogućiti vjerovnicima da dođu do svojeg novca? Kome su građani najviše dužni? O tome su u emisiji Otvoreno govorili ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, Sarajko Baksa iu udruge Blokirani; Vinka Ilak iz Fine, direktor Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović i Mostovac Nikola Grmoja, član saborskog Odbora za pravosuđe

'Još smo u situaciji korone i potrebna je odgoda. Vidljivo je da broj ovrha pada zato što su ljudi deblokirani i počeli su servisirati svoje obveze, ali one stare obveze im stoje zato što ih nisu u stanju servisirati', rekao je i dodao kako je potreban moratorij do daljnjeg dok se ne vidi kako pomoći ljudima da pokriju svoja stara dugovanja. Baksa se pita kako natjerati čovjeka da plati nešto što ne može. Kako kaže, Ovršni zakon je represivni i u svojoj sastavnici i nema komponentu humanosti.

Ilak je rekla kako je Fina dobila podatke od travnja do kolovoza, a to je 174 tisuće novih osnova za plaćanje, ali prema njima se ovrha ne provodi.

'Kada očekujemo broj zabilježenih javnobilježničkih prijedloga, a oni su 170 tisuća, uobičajeno je da 85 posto od njih postane pravomoćno i kada na to dodamo 145 tisuća, dobijemo oko 320 tisuća predmeta i to je ista situacija kao i prošle godine', istaknula je Ilak. Naglasila je da ako se nastavi ovakav trend blokiranih da će ih biti 238 tisuća, a to je isto kao što je bio 31. ožujka.

'Imamo kontinuirani broj blokiranih i novih ovrha koje primamo na mjesečnoj razini', istaknula je Ilak.