Bivši talijanski premijer dobitnik prestižne nagrade: 'Postigao je velike stvari za Europu'

Upravni odbor nagrade pohvalio je 78-godišnjeg Draghija jer je "postigao velike stvari za Europu s jasnoćom cilja i nepokolebljivom odlučnošću". Odbor je naveo Draghijevo izvješće o europskoj konkurentnosti, objavljeno 2024. i nazvano po njemu.U njemu je upozorio da Europska unija mora hitno postati inovativnija ili riskira zaostajanje za drugim ekonomskim silama poput Sjedinjenih Država i Kine .

Odbor nagrade stanje je nazvao "dramatičnim", navodeći: "Europa riskira da postane pijun drugih sila. Gospodarska snaga temelj je svega ostalog."Draghi je također nedavno izrazio frustraciju zbog spore provedbe njegovih preporuka, upozoravajući da se slabosti povećavaju.

Organizatori su rekli da je dodjela nagrade Draghiju u ovom trenutku "namjeran" signal čelnicima EU: "Pozivamo Europsku komisiju i predsjednike država te premijere da odmah provedu Draghijev izvještaj."

Među dosadašnjim dobitnicima nagrade, koju dodjeljuje zapadnonjemački grad Aachen od 1950. godine, nalaze se Winston Churchill, papa Franjo i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osvojila je nagradu 2025. godine.

Nagradu Karlo Veliki osnovali su građani Aachena ubrzo nakon Drugoga svjetskog rata. Nazvana je po Karlu Velikom (748.-814.), čije se carstvo prostiralo velikim dijelom zapadne Europe. Često je boravio u Aachenu, koji se nalazi u blizini današnje njemačke granice s Belgijom i Nizozemskom.

Nagrada se smatra najprestižnijom nagradom za zasluge u europskom ujedinjenju. Svečana dodjela nagrada tradicionalno se održava u svibnju u Aachenu.