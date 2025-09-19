Bivši predsjednički kandidat ipak ide na Pantovčak. Njegova tvrtka popravlja krov na Vili Prekrižje

Mnogi se još uvijek sjećaju Nike Tokića Kartela , koji je, nakon što je uspio prikupiti dovoljno potpisa za kandidaturu na izborima za predsjednika RH, u emotivnom nastupu zaplakao i povikao: 'Mama, uspio sam. Bit ću predsjednik Republike Hrvatske!'.

Do Ureda predsjednika RH na Pantovčaku ipak nije uspio stići na izborima , ali sada će mu to poći za rukom. Naime, jedna od njegovih tvrtki na javnom je natječaju dobila posao hitne sanacije krova na Vili Prekrižje (nekadašnje Vile Weiss), koja se nalazi u sklopu kompleksa Ureda predsjednika, a koji prokišnjava, otkrila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

'Posao kao i svaki drugi, nadam se da će domaćin biti zadovoljan i pozvati nas na kavu', poručio je Kartelo, našalivši se prije toga riječima: 'Mama, uspio sam. Idem na Pantovčak'.

U razgovoru je rekao da očekuje da će Vilu Prekrižje uspjeti sanirati za nešto više od dva tjedna, a posao je to težak 109 tisuća eura s PDV-om. Krovište prekriveno slamom posljednji je puta obnovljeno 2007.

'To nije baš prevelik posao. Radi se o običnoj sanaciji i zbrinjavanju slame. Neka se javi onaj kome treba 300 kubika slame. Šteta bi to bilo baciti. Naš je posao da saniramo krov i da on ne curi', rekao je Tokić Kartelo.