Bivši gradonačelnik New Yorka Giuliani u odvjetničkom timu Donalda Trumpa

Bivši gradonačelnik New Yorka i nekadašnji federalni tužitelj Rudy Giuliani (73) ulazi u odvjetnički tim američkog predsjednika Donalda Trumpa, priopćio je u četvrtak Trumpov odvjetnik Jay Sekulow

Giuliani je od 1981. do 1989. godine bio federalni tužitelj na Manhattanu, te je vodio slučajeve protiv mafije i financijskog kriminala na Wall Streetu. Nakon toga otišao je u politiku, te je bio gradonačelnik New Yorka od 1994. do 2001. godine. U posljednje vrijeme radio je za poznatu odvjetničku tvrtku Greenberg Traurig.