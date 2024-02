Bivši djelatnik SOA-e detaljno opisao kako se radi sigurnosna provjera

Objasnio je kako izgleda temeljna sigurnosna provjera, što se sve radi, što je obuhvaćeno i kako se ispituje.

'Vi na početku ispunite upitnik za temeljnu sigurnosnu provjeru koji obuhvaća sve, od vaše punoljetnosti do danas, do zaposlenja i ti navodi se provjeravaju. Upitnik dostavljate čelniku tijela, čelnik tijela to dostavlja SOA-i i onda SOA radi po tome. Ako ste vi primjerice rođeni u Splitu, živite u Rijeci i radite u Zagrebu onda vas provjeravaju tri centra SOA-e i to sve šalju u središnjicu koja to objedinjuje i na kraju daje mišljenje', detaljno je objasnio Pavić.

Na pitanje znači li to da se jedan širi krug ljudi zapravo bavi jednim pojedinačnim slučajem rekao je da je to tako, ako se radi o više gradova.

'Ako se radi o osobi koja je boravila na različitim adresama, školovala se u različitim gradovima, radila na različitim mjestima, onda se mora uključiti više centara SOA-e, ne samo jedan', izjavio je za središnji Dnevnik HRT-a.

Pavić je rekao i kada se pozeže za poligrafiskim ispitivanjem uz pristanak osobe koja se ispituje.