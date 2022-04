Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore uhićena zbog organiziranja kriminalne organizacije, a štitila je sina švercera drogom

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica uhićena je u u nedjelju navečer u Zračnoj luci Podgorica, a sumnjiči je se za dva kaznena djela - stvaranje kriminalne organizacije i protuzakoniti utjecaj, prenose crnogorski mediji

Informaciju o uhićenju za crnogorske Vijesti potvrdilo je više izvora iz policije. Vesna Medenica , koja je bila na čelu Vrhovnog suda 13 godina, sve do ostavke koju je podnijela krajem 2020., bit će saslušana u Kliničkom centru Crne Gore gdje je u ponedjeljak rano ujutro prevezena nakon što joj je pozlilo. Prema informacijama iz bolnice, njeno je stanje stabilno, ali će biti zadržana na liječenju.

Medenica je uhićena u nedjelju nešto nakon 22 h, kada je krenula na let za Beograd, a navodno je imala kupljenu kartu u jednom smjeru. Specijalno državno tužiteljstvo sumnjiči je za počinjenje dva kaznena djela - stvaranje kriminalne organizacije i protuzakonit utjecaj. Specijalno tužiteljstvo i policija od Europola su u veljači dobili transkripte razgovora njenog sina Miloša Medenice i njenog dugogodišnjeg tjelohranitelja Darka Lalovića iz kojih je vidljivo da je i bivša šefica Vrhovnog suda bila upoznata sa sinovljevim poslovima oko šverca droge iz Kolumbije i krijumčarenja cigareta. Miloš Medenica je u razgovorima navodio kako će ih njegova majka zaštititi ako bude potrebe, a tužitelji ga sumnjiče kao jednog od organizatora kriminalne skupine.

'Oni (govori o konkurentskoj skupini švercera, op. a.) su se pomirili sa Grandovcima i izbacuju po 4 kamiona u 5 dana. I od.. (zvučni prekid) onoga Pekića i plasirali priču da sam to ja uradio. I već je on mladio da ja radim. Ali i to nas boli ku..c, jer ona se sve zna od početka baš, zbog ne daj bože, da je u toku da nas može zaštititi. Istim napadamo kao oni na nas. Čak i gorim kad im ona zna sve i još su oni došli kod nje da je mole da im izađe u susret', navodi se transkriptima razgovora Medenice i Lalovića.