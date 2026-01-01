ZIMSKO VRIJEME

Nakon južine i toplog vremena: Za vikend novi pad temperatura, bit će i snijega

01.01.2026 u 19:46

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Cropix / Autor: Ivana Grgic
Na Staru godinu i tijekom noći bilo je hladno, dok ćemo idućih nekoliko dana obilježiti nešto toplije vrijeme i južina. No potom slijedi zahlađenje, a past će i snijeg

U petak na istoku Hrvatske oblačnije, povremeno kiša, moguće i susnježica. Umjeren jugozapadnjak navečer će okrenuti na sjeveroistočnjak, najprije u Podravini i Baranji. Jutarnja temperatura od -1 do 2 °C, najviša od 9 do 12 °C. U središnjoj Hrvatskoj nastavak južine, jutro manje hladno nego u četvrtak, a danju od 6 do 10 °C. Bit će promjenjivo pa pretežno oblačno, uz povremenu mjestimičnu kišu.

'Jugozapadnjak će navečer sve češće zamjenjivati sjeveroistočnjak, najprije u Međimurju, Podravini i Zagorju, pri čemu će kiša ponegdje prelaziti u susnježicu. U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu vjetrovito uz jak, na udare i olujan jugozapadnjak. I pritom promjenjivo do pretežno oblačno uz povremene oborine, uglavnom kišu, koja na moru može biti obilnija, dok je susnježica moguća ponajprije u višem gorju. Temperatura zraka ujutro od -1 do 1 °C, na moru oko 7 °C, danju većinom od 7 do 12 °C.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno, lokalno kišu može pratiti grmljavina. Vjetar umjeren do jak jugozapadni i južni, more umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 8 °C, u unutrašnjosti oko 2 °C, a najviša dnevna od 10 do 15 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske promjenjivo oblačno, povremena kiša, a lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom. Puhat će jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 3 do 8 °C, prema unutrašnjosti i niža, a najviša od 12 do 15 °C', prognozirao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.

Vrijeme za vikend

'Pred nama su pretežno oblačni zimski dani, na kopnu će temperatura postupno padati, osobito s okretanjem vjetra na sjeveroistočni. U subotu će još često biti susnježice, a od nedjelje će povremeno padati snijeg. Mjestimice će se stvarati novi snježni pokrivač, osobito u gorju i na istoku.

Na Jadranu promjenjivo, u Dalmaciji često i pretežno oblačno. Gotovo svakog dana lokalno može biti obilnije kiše na jugu, a od od nedjelje će u Istri uglavnom biti suho. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak, a u nedjelju će na sjeveru okrenuti na jaku i olujnu buru koja će u ponedjeljak donijeti zahladnjenje i u dio Dalmacije', navodi Pelajić

