Biskupi Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini u srijedu su odbacili sve pokušaje politizacije mise za bleiburške žrtve potvrdivši kako će ona biti održana 16. svibnja u katedrali u Sarajevu, kako je i planirano

Podsjetili su pritom kako BiH, kao država koja je 2006. potpisala Temeljni ugovor sa Svetom Stolicom, ima obvezu jamčiti pravo Crkvi slobodu vršenja njezinog poslanja, a Sveta misa, kako su istaknuli, najviši je bogoštovni čin.

Misa u Sarajevu sastavni je dio ovogodišnje komemoracije 75. obljetnice Bleiburga čiji je organizator Počasni bleiburški vod, a pokrovitelj Hrvatski sabor.

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić trebao je predvoditi Svetu misu kod Bleiburga, no kako je planirano okupljanje u Austriji otkazano zbog pandemije koronavirusa odlučeno je da on to učini u sarajevskoj katedrali.