Bila je gazdarica puba, neki kažu da zapravo upravlja Britanijom, a njeni memoari bili bi najsenzacionalniji - tko je Sue Gray, čije se ime u posljednjih nekoliko tjedana stalno spominje u Britaniji?

Možda je samo obična državna službenica, no Sue Gray u svojim rukama vjerojatno drži sudbinu britanskog premijera Borisa Johnsona, koji je posljednjih tjedana pod strašnim pritiskom oporbe, ali i članova svoje Konzervativne stranke zbog zabava za vrijeme lockdowna

Zadatak njene istrage nije utvrditi da li je došlo do kršenja epidemioloških mjera i pravila lockdowna, to trenutno istražuje britanska policija. Umjesto toga Sue Gray ima zadatak utvrditi činjenično što se dogodilo - da li je zabava u Downing streetu doista bilo, koja je bila priroda okupljanja, te treba li poduzeti pojedinačne disciplinske mjere.

Na posao u Uredu vlade vratila se prošle godine i radila je na pitanjima vezanim uz Uniju i Ustav. Iako je gotovo cijelu karijeru provela u državnoj službi, krajem '80-ih napravila je pauzu kako bi vodila sjevernoirski pub Cove Bar, zajedno sa svojim mužemn country pjevačem Billom Conlonom. 'Sviđalo mi se to, voljela sam to u to vrijeme, nikad to više ne bih ponovila', kazala je o svojoj karijeri u pubu.

Međutim, to iskustvo moglo bi joj pomoći u aktualnoj istrazi o Johnsonovim zabavama. Kako je jedan obiteljski prijatelj rekao za britanske medije: 'Ako gazdarica puba ne zna što je zabava, tko će?'