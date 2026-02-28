Analitičar o napadu na Iran: 'Jedna stvar je neočekivana'

'Na neki način znamo da ovakve stvari sad očekivano idu u vikendima i očigledno je da se procijenilo kako bi davanje Iranu dodatnog vremena omogućilo da se bolje pripreme', rekao je Avdagić za HRT.

'Zato je to napravio Izrael, što je na neki način možda neočekivano. Prije bi se reklo da će ta akcija krenuti s američke strane, kazao je. Špranca koju gledamo u drugom mandatu predsjednika Trumpa je očito - 'očekujte neočekivano'. Na neki način se to i odvilo', izjavio je među ostalim vanjskopolitički analitičar Avdagić.