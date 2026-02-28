Analitičar o napadu na Iran: 'Jedna stvar je neočekivana'

Za vanjskopolitičkog analitičara Denisa Avdagića, američko-izraelski napad na iranske ciljeve je očekivan s obzirom na, kako kaže, gomilanje američke mornarice, dolazak američkih zračnih dodatnih snaga u regiju te očigledan nedostatak volje iranske strane da ozbiljnije pregovara
'Na neki način znamo da ovakve stvari sad očekivano idu u vikendima i očigledno je da se procijenilo kako bi davanje Iranu dodatnog vremena omogućilo da se bolje pripreme', rekao je Avdagić za HRT.
Američkom predsjedniku Donaldu Trumpu bilo je vjerojatno teže prelomiti,' kazao je Avdagić.
'Zato je to napravio Izrael, što je na neki način možda neočekivano. Prije bi se reklo da će ta akcija krenuti s američke strane, kazao je. Špranca koju gledamo u drugom mandatu predsjednika Trumpa je očito - 'očekujte neočekivano'. Na neki način se to i odvilo', izjavio je među ostalim vanjskopolitički analitičar Avdagić.