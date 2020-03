Poruka iz BiH: Ostvaruje se kataklizmični scenarij, nismo uložili ni centa, a pogledajte Hrvatsku

Ravnatelj Službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić izjavio je u utorak kako ta zemlje može samo poslužiti kao koridor, a ne za smještaj novoga broja migranata nakon što je Turska odlučila otvoriti granice prema Europskoj uniji. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić upozorio je u utorak da je njegova zemlja suočena s potencijalnom katastrofom

'Ukoliko ih dnevno bude ulazilo 10.000, kako to procjenjuju iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM), BiH može biti samo koridor za njihov odlazak dalje', rekao je Ujić za entitetsku novinsku Agenciju Republike Srpske (SRNA).

Vlasti BiH procjenjuju da bi sadašnja situacija mogla zemlji donijeti ulazak i do 10.000 ilegalnih migranata svakog dana, a ona se isada jedva skrbi za šest do sedam tisuća ilegalnih migranata koliko ih u prosjeku boravi tijekom zimskih mjeseci.

Događa se scenarij za koji država BiH uopće nije spremna jer 'nije izradila nikakve planove', rekao je pa naglasio "BiH je na žalost spavala i to netko mora jasno kazati"

Tu je tvrdnju ilustrirao podatkom da je Hrvatska u proteklim godinama za opremanje i ekipiranje svoje Granične policije investirala 270 milijuna eura, a BiH za takve svrhe nije izdvojila 'niti cent'.

Vijeće ministara BiH ovaj tjedan izvanredno će zasjedati kako bi utvrdilo što se uopće može poduzeti u sadašnjoj situaciji.

U suradnji s Europskom unijom vlasti BiH sada pokušavaju osigurati novce za zapošljavanje 300 do 400 graničnih policajaca no Radončić kaže da je to vatrogasna mjera koja ništa ne može trajno riješiti jer za njihovu obuku treba najmanje šest mjeseci, a nedostaje ukupno 1200 policajaca za osiguranje granice.

Stoga će dio policajaca biti premješten s granice prema Hrvatskoj na istočne granice.

'Sada radimo po načelu: spasiti što se spasiti da', kazao je Radončić.

Upozorio je da teret ove krize ne može spasti na županije u Federaciji BiH s bošnjačkom većinom jer cijela BiH mora dati odgovor, a Republika Srpska se ne može izvlačiti od odgovornosti kako to sada čini odbijajući dopustiti svako dodatno angažiranje državnih policijskih agencija na teritoriju tog entiteta kao i eventualnu uporabu vojske.

'Možemo i mi vratiti izbjeglice u RS, a ona neka ih vraća u Srbiju', zaprijetio je Radončić.

Zaključio je konstatacijom da je i u BiH na kušnji stabilnost EU s obzirom na činjenicu da ona više nema manevarskog prostora tretirati migrantsku krizu isključivo kao humanitarni problem jer je ovo prvenstveno sigurnosno pitanje.