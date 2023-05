Biden i republikanci blizu dogovora: Podiže se granica zaduživanja s 31,4 bilijuna dolara

Dogovorom bi mnogi detalji ostali predmetom rasprave i u narednim tjednima i mjesecima. I Biden i McCarthy morat će uvjeriti velik dio stranke u podijeljenom Kongresu da glasa za sporazum.

To neće biti lak zadatak jer desno krilo republikanaca ne želi podržati nikakav dogovor bez velikih rezova potrošnje, a progresivni demokrati odbijaju nove radne obaveze u programima protiv siromaštva.

„Jedini put naprijed je dvostranački dogovor. I stoga vjerujem da ćemo doći do sporazuma koji će nam omogućiti da idemo dalje i da zaštitimo marljive Amerikance u ovoj zemlji“, rekao je Biden u četvrtak.

Patrick McHenry, jedan od republikanskih pregovarača, rekao je da su dvije strane iskazale svoje zabrinutosti te da ih se uzima u obzir.

„Zato smo i dalje ovdje u zadnji čas, sporeći se oko ozbiljnih stvari s ozbiljnim posljedicama“, rekao je kasno u četvrtak.

Nejasno koliko ostaje vremena za dogovor

Kompleksnosti situacije doprinosi i to što je nejasno koliko je vremena ostalo zastupnicima da djeluju. Ministarstvo financija upozorilo je da više neće uspijevati ispunjavati svoje obaveze već od 1. lipnja, no u četvrtak je objavilo da će prodati 119 milijardi dolara duga koji stiže na naplatu taj dan, sugerirajući time da to nije konačan rok.

Većina zastupnika nije u Washingtonu radi blagdana Dana sjećanja, ali su ih čelnici upozorili da se budu spremni vratiti u trenutku postizanja sporazuma.