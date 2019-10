Biciklisti okupirali centar Zagreba kako bi ukazali na lošu i nepropisnu infrastrukturu

Pod geslom "Kako propisno voziti po nepropisnoj infrastrukturi" Sindikat biciklista u nedjelju je organizirao prosvjed s kojeg su poručili kako Zagreb nema niti jednu legalnu biciklističku stazu koja je suvislo povezana u okolnu prometnu mrežu, a slična je situacija i u većini drugih hrvatskih gradova

"Put od Savskog mosta do Laništa je odsječen pa možemo vidjeti primjere kako ljudi u invalidskim kolicima moraju tražiti okolne putove da bi došli do odredišta", rekao je. Spominjući cikloturizam kazao je kako niti na Pelješkom mostu nije predviđen drugi promet osim motornog. "Oni koji u svojoj nadležnosti imaju inspekcije za ceste trebali bi kazniti svakoga onoga koji radi ilegalnu infrastrukturu", poručio je.

Kazao je i kako se loši primjeri iz Zagreba preslikavaju na druge gradove Hrvatske. Nastavlja se, istaknuo je, praksa ignoriranja biciklista, a biciklistička infrastruktura se tretira kao i prije nego je donesen pravilnik koji propisuje cjelovitu, kontinuiranu i funkcionalnu stazu. I dalje se, rekao je, staze rade u fragmentima koji nisu uklopljeni u prometnu mrežu. "To pokazuje kako i oni koji odlučuju, i oni koji su odgovorni za sigurnost biciklističkih staza zanemaruju taj oblik prometa", poručio je. Naveo je primjer obnove rotora na kojem su, tvrdi, biciklistički i pješački promet u potpunosti zanemareni.

Nema staza koje funkcioniraju po propisima Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi, u proljeće 2016. godine, a od tada nije napravljena niti jedna staza koja funkcionira po propisima, kazao je predsjednik Sindikata biciklista Tomislav Nakić-Alfirević . Podsjetio je kako je Grad Zagreb pet godina tvrdio da bi uredio biciklistčke staze, no i kako ne postoje zakoni koji to omogućuju. Nakon donošenja zakona, rekao je Nakić-Alfirević, prošlo je tri godine, a gotovo se ništa nije uradilo.

"Prosvjedujemo jer je biciklistička infrastruktura nesigurna, nepropisna, razlomljena i ponižavajuća. Sramotno malo novca se izdvaja za biciklističku infrastrukturu, a godišnje izdvajanje je na razini telefonskog računa gradskog poglavarstva, s par iznimki", naglasio je Nakić-Alfirević. Nadležnima je poručio da ako "ignoriraju slovo zakona, bar ne ignoriraju građane".

Prosvjedom se željelo poručiti kako su biciklisti prisiljeni snalaziti se u korištenju nelegalne infrastrukture. Bicikliste se kažnjava jer nemaju kuda voziti, dok nitko ne kažnjava one koji su takvu infrastrukturu stvorili, poručili su. Prosvjed je počeo u 15 sati ispred Muzeja Mimara, odakle je povorka s policijskom pratnjom krenula do Trga žrtava fašizma, preko Višeslavove, Držićeve, Vukovarske, Savske do Vintage Industrial Bara.