Bezuk na webu tražio gdje živi i gdje se kreće Plenković, ali i Milanović

Danijel Bezuk, napadač na zgradu Vlade koji je teško ranio jednog pripadnika osiguranja, intenzivno je na svom računalu dulje vrijeme pregledavao informacije vezane uz premijera Andreja Plenkovića, ali i predsjednika Republike Zorana Milanovića, saznaje Jutarnji list

Prema informacijama iz izvora bliskih istrazi, policija je na njegovu računalu pronašla tekstove, ali i fotografije s uredima Vlade i predsjednika, lokacijama tih objekata, rutama kojima se do njih dolazi te redovnim aktivnostima predsjednika i premijera.

Najvjerojatnije upravo na tragu ovih saznanja iz istrage, ali i snimki nadzornih kamera s obližnjih zgrada, nalaze se i nedavne kategoričke tvrdnje iz Vlade da je meta napada najvjerojatnije trebao biti Plenković. Napadačev cilj, po svemu sudeći, bio je probiti se u zgradu Vlade s oružjem, piše Jutarnji list.

On je krenuo prema ulazu, ali kada su se ondje pojavili pripadnici policije, promijenio je plan i odmah je zapucao. Upravo rekonstrukcija Bezukove komunikacije, one preko društvenih mreža, ali i one iz oduzetih mobitela i vjerojatno osobnog računala, najvažniji su krak istrage, na kojoj od ponedjeljka združeno rade policija, SOA i Državno odvjetništvo.