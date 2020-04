Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izjavio je da su bez domova za starije brojke novozaraženih od koronavirusa vrlo povoljne i dodao kako se nada popuštanju mjera

Kaže kako pandemijska krivulja još uvijek nije u silaznoj putanji. 'Mi gledamo kako će izgledati krivulja novooboljelih. Ova krivulja je povoljna za nas, vidi se da imamo puno ozdravljenih, a ta će krivulja i dalje ići dolje. Ali mi čekamo da se ona krivulja koja govori o kumulativnom broju zaraženih izravna, a onda počne padati. To će se dogoditi kada ćemo jedno vrijeme imati dnevni pad novooboljelih. Mi se nadamo da je ovo početak tog perioda', poručio je.

Ističe kako se nadaju da je situacija u domovima za starije i nemoćne stavljena pod kontrolu.

'Epidemiolozi su trajno na terenu, uspjeli su klasificirati sve oboljele, kontakte, one koji trebaju ići u samoizolaciju, one koji se trebaju maknuti, kohortirani su zaposlenici, dakle neće više biti kontakta između onih koji su bili u kontaktu s oboljelima i ovi koji nisu bili, to će biti nova smjena. Mi mislimo da je situacija pod kontrolom i da ćemo uz malo sreće, jer malo sreće treba imati, uspjeti' kaže.

Najavio je kako će mjere zaštite biti produžene, ali ne na mjesec dana i ne sve.

'Naravno, neke mjere se neće produžavati, o tome koje će to mjere biti ovisi o dogovoru Vlade, Stožera i epidemiologa. Odluku ćemo doznati idući tjedana', rekao je Capak.