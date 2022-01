Beroš: Nisam u ratu s obiteljskim liječnicima. Ja sam u ratu s virusom, a oni su moji suborci!

Nakon sjednice vlade o situaciji s epidemijom ministar zdravstva Vili Beroš govorio je i na izjavi za novinare

'epidemiološka struka je odlučila promijeniti strategiju testiranja. to se ne događa samo u Hrvatskoj. Prije dva dana je bio sastanak da dogovorimo koncept nove strategije. Brza antigenska testiranja se vrše u 1561 ustanova. Ukupno je učinjeno 125 tisuća testiranja i nismo primijetili da je došlo do miješanja zdravih i nezdravih i slično', kazao je.

Beroš je kazao da je dobra vijest da još nemamo povećanje hospitalizacija. 'Ako bi to ostalo još tako tjedan dana bio bi jako optimističan', kazao je Beroš .

Ja kao ministar moram odgovoriti na zahtjeve struke, a struka je rekla da moramo promijeniti strategiju testiranja. Bolnice su opterećene, liječenjem, ne dijagnosticiranjem, i u tome segmentu, bolnice ne mogu pomoći. Ono što smo mislili da možemo napraviti je da svi liječnici obiteljske medicine i brinu za svoje pacijente. Ja znam da su oni opterećeni, ali mi nismo u normalnim vremenima, naš je primarni zadatak zbrinjavanje epidemije. Znam da liječnici primarne medicine rade zahtjevan posao, ali ih molim još i to da pruže potrebnu zdravstvenu zaštitu svojim osiguranicima. U kontekstu epidemije i novih izazova, jednostavno smo smatrali da je adekvatno da hrvatski pacijenti dolaze svojim liječnicima po pomoć', poručio je Beroš nakon kritika KoHOM-a.

'Jasno je da nije dobro mješati pacijente i nitko to ne traži, ali onda najavite da ćete testiranja vršiti zadnjih pola sata smjene ili u sat vremena između jutarnje i popodnevne smjene. Time ćemo dobiti da se na PCR ne čeka po tjedan dana', kazao je Beroš.

'Kao ministar odgovorno tvrdim da svaki prekovremeni sat i svako testiranje bude plaćeno i to će HZZO i omogućiti', rekao je Beroš.

Kazao je da se razmišljalo da se u antigenska testiranja za covid potvrdu uključe i privatne zdravstvene ustanove. 'To nije problem, ali moramo krenuti iznutra prvo', kazao je.

'Neki kažu da sam ja u ratu s primarcima, ali nisam, ja sam u ratu s virusom, a oni su moji suborci. Netko je napisao da sam general, ali kada general da neku odluku, njega se sluša. Ovu odluku je donijelo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ja moram to operacionalizirati. Ja najljepše molim liječnike da testiraju svoju pacijente', kazao je Beroš.

Na novinarska pitanja komentirao je i raspravu u Španjolskoj da se po pitanju izvještavanja o brojkama koronavirus počne tretirati kao gripa. 'To je jedna mogućnost ali to će biti moguće jedino ako nemamo teških posljedica ovog virusa. Ne možemo glumiti da je nešto kao gripa, a završavaju nam stariji na respiratoru, velik broj', kazao je.

Osvrnuo se i na sam omikron soj. 'Nadamo se da on neće izazvati teške kliničke slike. Čini se da sve ide dobrim putem, ali pričekajmo još par tjedana. Mišljenja sam da je on inicijalno uzrokovao teže kliničke slike, da bismo to već vidjeli. Ovaj današnji pad od 67 manje hospitaliziranih je sjajan', kazao je Beroš.

Na pitanje zašto se privatnike nije uključilo da rade PCR testove na uputnice, Beroš je rekao: 'Nama u ovom trenutku je fokus sprečavanje progresije epidemiološke situacije. Naš zadatak je odgovoriti na to. Sveukupni PCR kapaciteti nisu dostatni i njihov nalaz se čeka duže. Čitav svijet se okreće brzim testovima. Trebamo napraviti distinkciju između testiranja u sklopu dijagnostike i privatnih zahtjeva. Zašto bi Zavod plaćao nekome PCR tko želi na putovanje? Govorimo o onom što ja kao ministar radim u kontekstu zaštite zdravlja ljudi, a ne privatnih zahtjeva.', kazao je.