Bernardić: U Vukovaru je nužno postaviti dvojezične ploče

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u utorak kako smatra da je u Vukovaru nužno postaviti dvojezične ploče jer, kako je istaknuo, ustavna pitanja koja reguliraju zaštitu nacionalnih manjina za SDP ne smiju biti sporna, niti upitna

"Hrvatski Ustav se mora poštivati. Ustavna pitanja koja reguliraju zaštitu nacionalnih manjina za nas u SDP-u ne smiju biti sporna niti upitna. Smatram da je u Vukovaru nužno postaviti dvojezične ploče", izjavio je Bernardić za RTL Danas upitan kako bi riješio situaciju u tom gradu s obzirom na to da je Ustavni sud zaključio da se prava srpske nacionalne manjine u Vukovaru moraju unaprijediti, a saborski Odbor za nacionalne manjine pozvao Vladu da postavi dvojezične ploče.

Upitan očekuje li da će se održati izvanredna sjednica Sabora vezano uz Mostov zahtjev za opozivom ministra zdravstva Milana Kujundžića, Bernardić je ocijenio kako je ustavna obveza održati izvanrednu sjednicu Sabora i raspraviti o tom zahtjevu te je poručio da će i dalje na tome inzistirati. Istaknuo je i da su zastupnici SDP-a koji sjede u saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav poslali upit o tome Ustavnom sudu.

"Ako se on ne očituje, onda ćemo morati pozvati predsjednicu Republike koja po članku 79. Ustava ima ovlasti da sazove izvanrednu sjednicu Sabora da se to raspravi", kazao je Bernardić, ne želeći prejudicirati hoće li ona to napraviti ako joj se obrate.