Božinović: O primanju migranata će se tek razgovarati

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je u utorak informaciju da bi Hrvatska iduće godine, nakon što preuzme predsjedanje Vijećem EU-a, mogla početi primati migrante s brodova iz Mediterana, rekavši kako o tom pitanju nema nikakvih dogovora, nego će se tek razgovarati

'Večernji list' objavio je da Hrvatska do sada nije primila ni jednog migranta koje brodovi pokupe u Sredozemlju, ali će najvjerojatnije morati uzeti u obzir da su i druge države koje su predsjedale EU-om, poput Bugarske, Rumunjske ili Finske, primale migrante s brodova iz Mediterana. Riječ je o simboličnoj gesti, po jednog ili dva migranta i to ne sa svakog broda.

Zadaća je to koja uključuje visok stupanj uvježbanosti, profesionalnosti i umreženosti s drugim institucijama, poručio je Božinović posebno pohvalivši suradnju Policijske uprave sisačko-moslavačke sa svim gradovima i općinama.

Također, kazao je, Hrvatska se nije na ništa obvezala, a ako bi po tom pitanju nešto i pridonosila to bi bila simbolička gesta. 'O tome ćemo tek razgovarati', poručio je.

Na novinarski upit provodi li hrvatska policija 'pushback', kako je rekla predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, Božinović je odgovorio da, koliko je on razumio, predsjednica to nije rekla.

'Postoje dijelovi granica koji su još uvijek minsko sumnjivo područje i pozivamo sve koji su u komunikaciji s migrantskom populacijom da ih ne ohrabruju na taj put koji nosi brojne rizike, pa i rizik gubitka života. Hrvatska policija u minsko sumnjivo područje neće ulaziti i ako je cijena toga da djeluje izvan tog područja i tu vrši odvraćanje - to ćemo činiti i ubuduće', rekao je ministar unutarnjih poslova.

MUP provjerava navode iz anonimnog pisma pučkoj pravobraniteljici

Upitan je li zabrinut zbog navoda u anonimnom pismu pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović, u kojem neimenovani policajac govori o nehumanom ponašanju hrvatske policije prema migrantima, Božinović je rekao kako se odmah počelo provjeravati istinitost tih navoda, no zabrinjava ga to što je pismo dospjelo u javnost.

'Sve službe ravnateljstva se bave istraživanjem. No, teško je kada ne znate tko je osoba koja je to prijavila i na što se konkretno odnosi', kazao je. MUP je dosad, a činit će to i ubuduće, provjeravati svako upozorenje o nezakonitostima u postupanju, a tamo gdje je potvrđena opravdanost takvih navoda, policija i disciplinski sudovi unutar MUP-a su promptno reagirali.

Božinović je istaknuo kako godišnje u MUP-u vode od 300 do 500 disciplinskih postupaka, a rezultat su različite sankcije za policajce - od najblažih do gubitka službe.

Poruke iz Vukovara su ohrabrujuće

Komentirajući stanje u Vukovaru nakon odluke Ustavnog suda i reakcije gradskih vlasti ustvrdio je kako je Vlada pokazala otvorenost za rješavanje svih pitanja koja mogu opterećivati odnose u Hrvatskoj. 'Mi to radimo kroz dijalog sa svim zainteresiranim stranama', kazao je.

'Poruke koje dolaze iz Vukovara zadnjih dana su ohrabrujuće, no prije svega treba saslušati ljude koji žive tamo i njihove predstavnike u Gradskoj skupštini, jer oni najbolje znaju kojom dinamikom mogu ići u ostvarivanje ili podizanje standarda kojem svi težimo', naglasio je Božinović.

Vlada će, kao i do sada, poštivati odluke Ustavnog suda, a do rješenja će doći kroz dijalog za koji su mnoge strane pokazale zainteresiranost i spremnost, poručio je Božinović.