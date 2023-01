Bernardić: Predškolski odgoj nužno vratiti pod okrilje države

Zastupnik Socijaldemokrata Davor Bernardić kazao je u ponedjeljak nakon okruglog stola o predškolskom odgoju da je nužno vratiti taj sustav pod okrilje države kako bi bio dostupniji i pravedniji, uz jednaku cijenu upisa u sve vrtiće i prebacivanje vrtićkih plaća na državnu razinu

Prebacivanjem plaća u sustavu predškolskog odgoja na razinu Hrvatske smanjile bi se nejednakost i nepravda koje se danas događaju u vrtićkom sustavu, kazao je Bernardić.

"A ne da one variraju od 4000 do 8000 kuna, što nije pravedno prema ljudima koji su to shvatili kao svoj životni poziv i koji rade odgovoran posao odgajanja djece", ustvrdio je.