Predsjedništvo SDP-a u 16 sati. Može li Bernardić 'preživjeti' pobunu u stranci?

Ako je i postojala dilema hoće li se danas održati sjednica Predsjedništva SDP-a, ona je otklonjena nešto poslije deset sati, kada su iz PR službe medijima poslali poziv u kojem navode da je na rasporedu u 16 sati, nakon čega se očekuju izjave za medije. Što je na dnevnom redu, u pozivu nije navedeno pa se spekulira da bi se na njoj mogla potegnuti smjena predsjednika Davora Bernardića, protiv kojeg je pokrenuta unutarstranačka pobuna

Doduše, neslužbeno se može čuti da bi odstupanje šefa stranke prihvatili ako bi se njenog vođenja kao v. d. predsjednika prihvatio Zlatko Komadina. Jasno je da Bernardić sam ne planira otići, a iz SDP-a se sve glasnije čuju i oni koji se zalažu za sankcioniranje pobunjenika. Među prvima to je istaknuo Davorko Vidović .

Ako Bernardić sam ne ode, 'pobunjenicima' preostaju dvije statutarne opcije, no za obje moraju dobiti podršku u Glavnom odboru stranke u kojem, barem zasad, većinu ima upravo Bernardić. Uspiju li dobiti dvotrećinsku većinu Glavnog odbora, mogu odmah sazvati izvanredne izbore za predsjednika SDP-a, no u tom slučaju moraju dokazati da je došlo do 'bitnih razlika' u stavovima i ocjenama između GO-a i aktualnog predsjednika stranke.

U drugoj opciji moraju osigurati većinu glasova Glavnog odbora ili pet županijskih organizacija koje mogu tražiti sazivanje konvencije.