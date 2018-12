Bernardić na Twitteru kukao kako je razočaran, pa mu spustili: Zašto plačeš?!

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić na Twitteru je komentirao trojac koji je glasanjem za zagrebački proračun spasio Milana Bandića kazavši kako je razočaran. Forum mladih SDP-a Zagreb retweetao je njegovu objavu uz komentar: Zašto plačeš, ti si slagao listu za Skupštinu

'Razočaran sam zbog razvoja događaja u Skupštini. To je klasični primjer trgovine. Od Kluba Darinka Kosora nisam ni očekivao više, na njega je vršio pritisak sam Plenković. Duboko me ražalostilo što je kolega iz @HSSHrvatska digao ruku. On sigurno više neće biti član Kluba SDP-a', napisao je Bernerdić na Twitteru.