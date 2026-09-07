Kim i Putin sad su još bliže: Dovršen megaprojekt na dalekom istoku

Most za cestovni promet preko rijeke Tumen se zove Yakov Novichenko, prema sovjetskom vojniku koji je spasio život prvom sjevernokorejskom predsjedniku Kim Il Sungu.
Nije to samo inženjerski pothvat, već simbol prijateljstva - ustvrdio je ruski premijer Mihail Mišustin, u ponedjeljak na službenom otvaranju prvog cestovnog mosta između Sjeverne Koreje i Rusije. No, zanimljivo, kako smo ranije pisali na tportalu, ovaj projekt je probudio sumnje da je ustvari posrijedi ruta za krijumčarenje koji se može kriti od satelita.
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Kako piše Andrew Osborn za Reuters, most prelazi preko rijeke Tumen, o njemu se raspravljalo godinama, a radovi su krenuli prošlog travnja nakon što je dogovor postignut pri Putinovom posjetu Pyongyangu 2024. godine.
'Uvjeren sam da će proširenje prekograničnog transporta dati pogon daljnjem razvoju trgovine, ekonomske, znanstvene, tehnološke i kulturne suradnje', rekao je Mišustin.
Spašavanje Kim Il Sunga
Dodao je i da je suradnja između dviju zemalja na razini bez presedana, a kao što je poznato, njihovi su se odnosi intenzivirali nakon početka rata u Ukrajini gdje je Pyongyang Moskvi dao i oružje, ali i vojnike.
Novi most se pak zove 'Yakov Novichenko', prema vojniku sovjetske Crvene vojske za kojeg Pyongyang navodi da je zaštitio prvog predsjednika Sjeverne Koreje, Kim Il Sunga 1946. od granate.
Nedaleko od ovog cestovnog mosta, nalazi se i željeznički Most prijateljstva koji je u pogonu još od kraja pedesetih godina. Što se tiče prometa, Mišustin očekuje da će dnevno mostom moći proći do 300 vozila i omogućiti transportne koridore prema Vladivostoku i Sankt Petersburgu. Kamioni će odmah krenuti prevoziti teret.