Kim i Putin sad su još bliže: Dovršen megaprojekt na dalekom istoku

Nije to samo inženjerski pothvat, već simbol prijateljstva - ustvrdio je ruski premijer Mihail Mišustin, u ponedjeljak na službenom otvaranju prvog cestovnog mosta između Sjeverne Koreje i Rusije. No, zanimljivo, kako smo ranije pisali na tportalu, ovaj projekt je probudio sumnje da je ustvari posrijedi ruta za krijumčarenje koji se može kriti od satelita.

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Kako piše Andrew Osborn za Reuters, most prelazi preko rijeke Tumen, o njemu se raspravljalo godinama, a radovi su krenuli prošlog travnja nakon što je dogovor postignut pri Putinovom posjetu Pyongyangu 2024. godine.

'Uvjeren sam da će proširenje prekograničnog transporta dati pogon daljnjem razvoju trgovine, ekonomske, znanstvene, tehnološke i kulturne suradnje', rekao je Mišustin.