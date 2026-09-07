Trump se suočava sa sve većim izazovom: Čak mu i njegovi okreću leđa?

Izbori za kongres na polovici Trumpova mandata u studenom su sve bliže, a podrška američkom predsjedniku se ne popravlja.

Kako pišu novinari Bridget Bowman i Ben Kamisar za NBC News, njihova najnovija anketa pokazuje da čak 64 posto Amerikanaca ne podupire Trumpa te je sa svega 36 posto podrške, izgubio još jedan postotak podrške koji je imao u proljetnoj anketi.

Ovo ispitivanje javnog mnijenja se provodilo od 20. kolovoza do 1. rujna u suradnji s tvrdom SurveyMonkey te je ispitano 7105 odraslih osoba online putem. Stoga je mogućnost pogreške, navodi se u anketi, plus ili minus 3.3 posto.