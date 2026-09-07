Trump se suočava sa sve većim izazovom: Čak mu i njegovi okreću leđa?

Američki predsjednik ima podršku svega 36 posto Amerikanaca dok njih 64 se protivi njegovom radu. Situacija je sve slabija i među samim Republikancima i deklariranim simpatizerima MAGA pokreta
Izbori za kongres na polovici Trumpova mandata u studenom su sve bliže, a podrška američkom predsjedniku se ne popravlja.
Kako pišu novinari Bridget Bowman i Ben Kamisar za NBC News, njihova najnovija anketa pokazuje da čak 64 posto Amerikanaca ne podupire Trumpa te je sa svega 36 posto podrške, izgubio još jedan postotak podrške koji je imao u proljetnoj anketi.
Ovo ispitivanje javnog mnijenja se provodilo od 20. kolovoza do 1. rujna u suradnji s tvrdom SurveyMonkey te je ispitano 7105 odraslih osoba online putem. Stoga je mogućnost pogreške, navodi se u anketi, plus ili minus 3.3 posto.
Republikanci ga podržavaju, ali ne 'snažno'
S druge strane, 80 posto Republikanaca i 93 posto MAGA podržavatelja navodi da podupiru Trumpa, a simpatizere ima i među Demokratima (5 posto) te među 'neutralnim ispitanicima' (24 posto).
Ipak, pao je broj onih koji ga 'snažno podupiru'. Tako sada 41 posto deklariranih Republikanaca navodi da snažno podupiru Trumpov rad, čime je snažna podrška ovom američkom predsjedniku po prvi put pala ispod 50 posto.
Također, kod samog rata s Iranom, samo 30 posto Republikanaca misli da ga Trump dobro vodi, što je pad od 18 posto od proljeća kada je taj sukob tek počeo.