snijeg na sve strane

Potpuni kaos na autocestama: Autobus pun djece zapeo u Gorskom kotaru, blokada prema Dalmaciji

I.V.

13.11.2026 u 23:34

Zimski uvjeti na autocesti
Zimski uvjeti na autocesti Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric
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Zimski uvjeti na snazi su na brojnim cestama u Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Lici, gdje je u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika, a vožnja bez zimske opreme nije dopuštena, izvijestio je u petak navečer Hrvatski autoklub (HAK)

U tijeku je čišćenje i posipavanje cesta u Lici i Gorskom kotaru, a HAK upozorava vozače da ne pretječu vozila zimske službe na autocestama.

Zbog snijega i snažne bure i dalje nema slobodnog cestovnog pravca između unutrašnjosti i Hrvatskog primorja, Istre i Dalmacije za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a ograničenja vrijede u oba smjera.

Zbog vjetra za sav promet i dalje je zatvorena autocesta A1 između Svetog Roka i Posedarja te Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

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Samo za osobna vozila otvorene su autocesta A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica, Jadranska magistrala između Senja i Karlobaga, Paški most te državne ceste Očestovo-Knin, Maslenica-Zaton Obrovački, Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin i Brušane-Karlobag.

Zbog snijega i snježnih nanosa za sav promet zatvorena je županijska cesta Donji Lapac-Mazin-Bruvno.

Autobus pun djece zapeo u snijegu

U problemima se našao i autobus s djecom koja su iz Rijeke krenula na izlet u Zagreb. Otac jedne od djevojčica ispričao nam je da su u Ravnoj Gori zapeli u snijegu nakon što je autobus počeo proklizavati, piše RTL Danas.

"Djeca su bila na izletu u Zagrebu iz Rijeke. U Ravnoj Gori zapeli su u snijegu zbog proklizavanja autobusa koji ih je vozio", rekao je.

Zimski uvjeti na snazi su na brojnim cestama u Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Lici, uključujući autocestu A6 između Kikovice i Bosiljeva II te staru cestu kroz Gorski kotar.

Snijeg na autocesti
Snijeg na autocesti Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric

Nesreća na autocesti A6

Na autocesti A6 između Delnica i Ravne Gore u smjeru Zagreba, zbog prometne nesreće na 40. kilometru, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Kolnici su u većem dijelu zemlje mokri ili vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a mogući su poledica i odroni. U priobalju puše bura, povremeno s olujnim i orkanskim udarima, zbog čega su u prekidu pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije.

HAK savjetuje vozačima da prilagode brzinu uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak i na put ne kreću bez zimske opreme.

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