Potpuni kaos na autocestama: Autobus pun djece zapeo u Gorskom kotaru, blokada prema Dalmaciji

Zimski uvjeti na snazi su na brojnim cestama u Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Lici, gdje je u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika, a vožnja bez zimske opreme nije dopuštena, izvijestio je u petak navečer Hrvatski autoklub (HAK)
U tijeku je čišćenje i posipavanje cesta u Lici i Gorskom kotaru, a HAK upozorava vozače da ne pretječu vozila zimske službe na autocestama.
Zbog snijega i snažne bure i dalje nema slobodnog cestovnog pravca između unutrašnjosti i Hrvatskog primorja, Istre i Dalmacije za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a ograničenja vrijede u oba smjera.
Zbog vjetra za sav promet i dalje je zatvorena autocesta A1 između Svetog Roka i Posedarja te Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.
Samo za osobna vozila otvorene su autocesta A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica, Jadranska magistrala između Senja i Karlobaga, Paški most te državne ceste Očestovo-Knin, Maslenica-Zaton Obrovački, Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin i Brušane-Karlobag.
Zbog snijega i snježnih nanosa za sav promet zatvorena je županijska cesta Donji Lapac-Mazin-Bruvno.
Autobus pun djece zapeo u snijegu
U problemima se našao i autobus s djecom koja su iz Rijeke krenula na izlet u Zagreb. Otac jedne od djevojčica ispričao nam je da su u Ravnoj Gori zapeli u snijegu nakon što je autobus počeo proklizavati, piše RTL Danas.
"Djeca su bila na izletu u Zagrebu iz Rijeke. U Ravnoj Gori zapeli su u snijegu zbog proklizavanja autobusa koji ih je vozio", rekao je.
Zimski uvjeti na snazi su na brojnim cestama u Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Lici, uključujući autocestu A6 između Kikovice i Bosiljeva II te staru cestu kroz Gorski kotar.
Nesreća na autocesti A6
Na autocesti A6 između Delnica i Ravne Gore u smjeru Zagreba, zbog prometne nesreće na 40. kilometru, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.
Kolnici su u većem dijelu zemlje mokri ili vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a mogući su poledica i odroni. U priobalju puše bura, povremeno s olujnim i orkanskim udarima, zbog čega su u prekidu pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije.
HAK savjetuje vozačima da prilagode brzinu uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak i na put ne kreću bez zimske opreme.