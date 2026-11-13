Potpuni kaos na autocestama: Autobus pun djece zapeo u Gorskom kotaru, blokada prema Dalmaciji

Zimski uvjeti na snazi su na brojnim cestama u Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Lici, gdje je u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika, a vožnja bez zimske opreme nije dopuštena, izvijestio je u petak navečer Hrvatski autoklub (HAK)

U tijeku je čišćenje i posipavanje cesta u Lici i Gorskom kotaru, a HAK upozorava vozače da ne pretječu vozila zimske službe na autocestama. Zbog snijega i snažne bure i dalje nema slobodnog cestovnog pravca između unutrašnjosti i Hrvatskog primorja, Istre i Dalmacije za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a ograničenja vrijede u oba smjera. Zbog vjetra za sav promet i dalje je zatvorena autocesta A1 između Svetog Roka i Posedarja te Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Samo za osobna vozila otvorene su autocesta A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica, Jadranska magistrala između Senja i Karlobaga, Paški most te državne ceste Očestovo-Knin, Maslenica-Zaton Obrovački, Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin i Brušane-Karlobag. Zbog snijega i snježnih nanosa za sav promet zatvorena je županijska cesta Donji Lapac-Mazin-Bruvno.

Trenutno kod Delnica. ❄️ https://t.co/nsTQxWAKqH — Neverin (@neverinhr) November 13, 2026

Autobus pun djece zapeo u snijegu U problemima se našao i autobus s djecom koja su iz Rijeke krenula na izlet u Zagreb. Otac jedne od djevojčica ispričao nam je da su u Ravnoj Gori zapeli u snijegu nakon što je autobus počeo proklizavati, piše RTL Danas. "Djeca su bila na izletu u Zagrebu iz Rijeke. U Ravnoj Gori zapeli su u snijegu zbog proklizavanja autobusa koji ih je vozio", rekao je. Zimski uvjeti na snazi su na brojnim cestama u Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Lici, uključujući autocestu A6 između Kikovice i Bosiljeva II te staru cestu kroz Gorski kotar.