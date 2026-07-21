Benčić o kampanji protiv HDZ-a: 'Nije ih lako srušiti, ali...'

Na pitanje o suradnji s SDP-om, Benčić je istaknula kako s njima dobro surađuju , kako na gradskoj tako na nacionalnoj razini. Osvrnula se na činjenicu da je Branko Kolarić nakon dugo vremena napustio stranku rekavši kako je to riječ o unutarstranačkoj stvari.

'Sigurna sam da građani žele da se ulaže u priuštivo stanovanje', rekla je te ponovila kako javno savjetovanje još uvijek traje te će se svi komentari uzeti u obzir. 'A što se tiče pitanja oko brige za javnu infrastrukturu - gradimo na način da postoje zelene površine, vraćamo se normalnom urbanizmu i prostori za društvenu namjenu...', dodala je.

U razgovoru sa Sabinom Tandarom Knezović u Dnevniku Nove TV , na pitanje, narušava li odnose SDP i Možemo, protivljenje građana gradnji stanova za priuštivi najam, Benčić je ponovila ono što je o tome rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Suradnja sa SDP-om je dobra

Istaknula je kako Možemo i SDP trenutno ne razgovaraju o podjeli resora, već su fokusirani na sklapanje 'dobrog programskog dogovora'.

Nastavila je kako u kampanji vidi kao koordinatorica stranke i predsjednica saborskog kluba koja 'radi na kampanji koja će srušiti HDZ'.

'Ništa ne može biti važnije, ničija osobna ambicija, želja od toga da zajedničkim snagama, zajedno s građanima srušimo ovu izuzetno štetnu vlast i napokon transformiramo Hrvatsku i politički i ekonomski', rekla je Benčić.

Pojasnila je kako su uvjereni da to mogu napraviti jer, kako kaže, svi pokazatelji su drugačiji i 'vidi se da imamo zajedno značajno više od HDZ-a i njihovog koalicijskog partnera'. Dodala je kako je kampanja tek počela, a na terenu će ostati sve do izbora.

'Sigurno ih nije lako srušiti, ne pristupamo ničemu olako...', rekla je Benčić.

'Da je lako, ne bi vas dopalo'

Na pitanje o inflaciji i kontaktima s građanima tijekom kampanje, Benčić je istaknula kako su ju posebno dirnule priče umirovljenika od kojih mnogi više ne mogu podmiriti ni osnovne životne troškove. Dodala je kako je sramotno da ljudi koji su desetljećima radili, danas žive ispod granice siromaštva.

Upitana, koja su tri ključna poteza koja bi povukla, Benčić je istaknula kako bi to bilo pokretanje vlastite poljoprivredne proizvodnje, kako bi bilo više domaćih proizvoda na policama. Potom, trebalo bi osigurati konkurenciju između trgovačkih lanaca koja je, smatra, nedovoljna. I na kraju, ističe kako bi trebalo ulagati u energetsku samodostatnost Hrvatske. Dodala je i kao četvrto, masovno ulaganje u javna stanovanja.

'Ništa od toga nije lako provesti, ali jednom je moja draga kolegica Anka rekla - da je lako, ne bi vas dopalo', rekla je Benčić.

Nervoza u redovima HDZ-a

Nije mogla izbjeći pitanje o svom komentaru da su 'HDZ-ovci stoka', što su kamere snimile kad je odlazila sa sjednice Odbora za Ustav.

Priznala je da joj nije bila namjera da se to javno čuje.

'Tako se oni odnose prema ljudima, pitanju koje muči najveći broj građana - oni se time ismijavaju, sprdaju. HDZ uvijek ima nekoliko redikula, a da su baš svi... To govori o panici u njihovim redovima', rekla je Benčić gostujući u Dnevniku Nove TV i dodala na kraju, kako se po njihovom ponašanju vidi da je Planković nervozan.