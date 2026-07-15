Benčić i Grmoja 'zaratili' na televiziji: 'Nisam znao da je Hajdaš Dončić žena, ispričavam se'

Na početku ljetne stanke Hrvatskog sabora, zastupnici raznih političkih opcija već bruse formu za predizbornu kampanju, iako su izbori tek za tri godine. Tako su se u RTL-ovu dnevniku sučelili Sandra Benčić i Nikola Grmoja

Završilo je proljetno zasjedanje Hrvatskog sabora. Zastupnici se u klupe vraćaju tek 15. rujna. Najaktivnijima od njih to nije najbolje sjelo. "Ne idemo na odmor. Rekla bih da dosta nas još uvijek ne ide jer imamo još puno posla. Naime, naš zastupnički posao nije samo u sabornici, nego bi, štoviše, trebao biti puno više na terenu s građanima. Kao što znate, mi provodimo diljem cijele Hrvatske kampanju protiv Plenkovićeve inflacije koja se nastavlja tijekom ljeta te obilazimo još neke gradove. Isto tako radimo na tome da formiramo jedan panel stručnjaka koji će odsada kontinuirano pratiti inflaciju i predlagati određene mjere. Osim toga, pripremamo se i u samoj stranci za programske pregovore sa SDP-om koji nam predstoje na jesen. Tako da će biti dosta dinamično ljeto", otkrila je za RTL Danas koordinatorica Možemo, Sandra Benčić. "Za nas iz opozicije je puno bolje da Sabor zasjeda jer onda možemo artikulirati nama i građanima važne teme. Ali ovo ljeto za mene sigurno neće biti odmora s obzirom na to da sam predsjednik Mosta, a imamo situaciju u kojoj nikada nismo imali ovoliki priljev članova u stranku", smatra predsjednik Mosta, Nikola Grmoja.

Hajdaš Dončić na premijerskoj poziciji Šef SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić već neko vrijeme ističe da sebe vidi na premijerskoj poziciji. U tom nastojanju ima podršku Možemo. "Da ne smatram, to bismo onda valjda problematizirali. Oni su u ovom trenutku jača stranka. Jača stranka je ta koja daje kandidata za premijera. Mi smo to uvijek poštovali. Ako takav omjer snaga ostane, a vrlo je vjerojatno da će ostati, SDP će biti taj koji će dati kandidata za premijera. Imamo različitu, puno bolju situaciju nego 2024. godine zato što mi i SDP sada imamo značajno više postotnih poena nego HDZ i njegov koalicijski partner", rekla je Benčić dodajući da ne razmišlja o pozicijama niti je o tome razgovarala sa SDP-om. "Razgovarat ćemo o programima. To nam predstoji sada na jesen. I kako se budemo usuglašavali oko kojeg dijela programa – od ekonomije, pravosuđa, zdravstva itd. – tako ćemo o tome obavještavati javnost. I to će biti fokus. A tek kasnije ima dovoljno vremena da se razgovara i o drugim pitanjima", dodala je.

Most bez HDZ-a Most, pak, izlazi samostalno na izbore. Po Grmojinim riječima, ovoga puta neće dati podršku HDZ-u. "Kao nacionalna stranka koja želi Hrvatsku urediti onako kako to hrvatski narod želi.Zato sam rekao da smo suverenisti. Zaustavit ćemo sve one koji rasprodaju Hrvatsku – od Plenkovićevog HDZ-a do Siniše Hajdaša Dončića", rekao je Grmoja te dodao: "Mi smo tu kao nacionalna stranka suprotstavljeni onima koji zagovaraju globalističke politike otvorenih granica, prihvat ilegalnih migranata, nekontroliran uvoz strane radne snage, sulude LGBTQ agende itd", istaknuo je.

Ukrcavanje na listu Benčić je rekla da radi na koaliciji koja je programski koherentna i od centra na lijevo. Zapitala se kako je moguće da "i dalje to ne možemo čuti od Mosta i postavlja se, naravno, pitanje hoće li Most i treći put s HDZ-om." Odmah je stigao odgovor. "Mi izlazimo na izbore kao Most, a gospođa Benčić se ukrcala Siniši Hajdašu Dončiću na listu. Ne smeta joj što je predao ovu plažu Kostabela, tu koncesiju. Ne smeta joj što je želio monetizirati hrvatske autoceste. I ona mene optužuje. Nas koji smo deset godina u oporbi, koji na izbore izlazimo sami...", prekinula ga je Benčić ustvrdivši da je Most bio dvaput na vlasti s HDZ-om. "Bili smo 2017. po šest mjeseci, a vi izlazite na izbore sa SDP-om. Dakle, ono što želim reći: porazit ćemo i globalistički HDZ, porazit ćemo i Možemo. Dakle, jako dobro surađuju, posebno u Gradu Zagrebu, a suradnja se najbolje vidjela kod izbora predsjednice Vrhovnog suda koja je kompromitirana. Imali smo dokument gdje je odavala informacije iz izvida, koja je povezana s bankama i koja je oštetila naše ljude koji imaju kredite u švicarskim francima. SDP, HDZ i Možemo su zajedno za nju glasovali. Pozivam sve opcije koje su suverenističke, koje su čiste i koje su autentične na suradnju. Takve ćemo okupiti, i takve pojedince. Idemo mijenjati stvari u Hrvatskoj", nastavio je Grmoja.