Beljak: Kujundžić je problem HDZ-a i premijera

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak ustvrdio je u ponedjeljak kako je ministar zdravstva Milan Kujundžić problem HDZ-a i premijera, a dodao je i kako mu je nepoznanica termin 'stavljanja mandata na raspolaganje' jer je ministar dio tima kojeg je izabrao predsjednik Vlade te sve njegove afere imaju odjeka na premijera i Vladu

Šef HSS-a osvrnuo se i na Kujundžićeve tvrdnje kako je u tijeku orkestrirana kampanja protiv njega rekaši da bi mu i povjerovao kada bi naveo koje ga to interesne skupine pritišću ili eventualno ucjenjuju i žele maknuti.

"Red je onda da premijer to s ministrom i razriješi, a ne da nas sve opterećuje", rekao je Beljak u ponedjeljak u emisiji Hrvatskog radija "Oporbeni zarez".

HSS ima puno manje problema nego neke druge stranke

U HSS-u su, kaže, na dnevnom redu pripreme za parlamentarne izbore. U tom smislu najavio je i koaliciju HSS-a i SDP-a rekavši kako 'drugostrujaši' koji su u njegovoj stranci u manjini, žele suradnju HSS-a i HDZ-a.

"Stanje u HSS-u je stabilno i imamo puno manje problema nego u nekim drugim strankama", ustvrdio je Beljak.

Opovrgnuo je prozivke kako je uveo 'verbalni delikt' za članove stranke koji ga kritiziraju dodavši da su rasprave dobre, ali "kada se se izlazi u medije sa određenim stvarima onda to nanosi šteta stranci".

Beljak je uvjeren da njegovi javni istupi nisu oslabili HSS-ovu pregovaračku poziciju te tvrdi kako je sa SDP-om dogovoreno da će imati najmanje 15-ak kandidata na listama, a da je glasanje preferencijalno.

Ne vidim razloga da ne nastavimo suradnju sa SDP-om

"Mislim da ćemo nastaviti suradnju sa SDP-om i ne vidim razloga da to ne bude tako", rekao je.

Pobjeda je, kaže, izvjesna te su stoga na djelu pokušaji da se HSS prebaci HDZ-u kako bi se smanjili izgledi SDP-a i njegove koalicije.

Potvrdio je da će biti kandidat na zajedničkoj listi SDP-a no i rekao da su otvorene sve opcije te drži da bi HSS imao šanse i ako samostalno iziđe na izbore.

Upitan koliko je njegov tweet o udbaškim ubojstvima bio 'pucanj u vlastitu nogu' Beljak je rekao kako je o tome tweetu rekao sve. Ustvrdio je i kako je došlo do širenja 'fake newsa', a ono što se pokušava plasirati u javnost nema nikakve veze s onim što je napisao te da mu je zbog toga žao.

"Ispričao sam se i na tome bih stao. Uopće nisam govorio o hrvatskoj emigraciji, nego o fašistima", pojasnio je Beljak i dodao da je sve rekao na tu temu.

U vezi burnih reakcija branitelja i HVIDR-e na istup na stranačkom skupu u Kalniku, Beljak je rekao kako mu je žao ako se netko osjeća prozvanim, no da je on na skupu čuo "zaglušujući pljesak". Napomenuo je kako ga je bivši ministar branitelja Fred Matić ispravio rekavši mu kako poznaje nekoliko generala koji nisu milijunaši. "Izgleda da sam tu malo pogriješio i da ih postoji nekoliko koji nisu milijunaši i svaka im čast", ustvrdio je šef HSS-a.

HVIDR-a je, naime, Beljaku oštro zamjerila što je prosvjednike iz šatora u Savskoj nazvao “šačicom pijanaca”, a generale “multimilijunerima”.

Vezano uz Beljakov ratni put i prozivke iz HOS-a da je na bojišnici proveo ukupno 13 sati, Beljak je rekao da je to ispod njegove razine i da to ne želi komentirati. "Bio sam aktivni sudionik Domovinskog rata, mala karika u lancu ljudi koji su branili Hrvatsku zajedno sa svima ostalima. Ne napadaju me heroji Domovinskog rata, nego oni koji su svoje sudjelovanje pokušali orkestrirati kroz političko djelovanje, radili su ono što se ne bi smjelo po zakonima RH koji su sebe pokušali staviti iznad zakona", tvrdi Beljak.