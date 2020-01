Beljak: Ne razmišljam o ostavci, kritičari su očito instrumentalizirani s neke druge strane

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u utorak je izjavio kako ne razmišlja o ostavci te da su njegovi kritičari "očito instrumentalizirani s neke druge strane"

"Naravno da ne razmišljam, mene je izabrala Glavna izborna skupština, nisu me izabrali pojedinci koji pokušavaju dobiti medijski prostor, na to imaju pravo, iako krše Statut i interne dogovore, ali to ide njima na dušu, očito je da su instrumentalizirani s neke druge strane", poručio je Beljak tijekom gostovanja na RTL televiziji.

Nakon što je prošli tjedan nekoliko predsjednika lokalnih organizacija HSS-a pozvalo Beljaka da odstupi s mjesta čelnika stranke zbog objave tweeta u kojemu odobrava udbaška ubojstva, vodstvo HSS-a zatražilo je od članova da uklone kritike na račun predsjednika stranke. Ako se ogluše, slijede sankcije za one koji su napisali objave, ali i za županijske čelnike koji su ih odbili opomenuti.

Beljak je potvrdio da su prošli tjedan održali sjednicu Predsjedništva HSS-a na kojoj se raspravljalo i o njegovom spornom napisu na Twitter profilu, u kojem je napisao da Udba nije likvidirala dovoljno emigranata.