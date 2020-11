Beljak: HDZ majstorski živi na stvaranju podijeljenog društva

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak govorio je o političkoj odgovornosti HDZ-a za odluke koje donosi, među kojima je i ta da se sutra održi kolona sjećanja u Vukovaru

U HSS-u, u Samoboru, sjetimo se žrtve Vukovara, obilježimo to tiho, skromno i od toga ne radimo cirkus. Zašto 30 godina nakon rata još živimo u podijeljenom društvu? Jer dio političara skuplja poene na tome, na strastima, osjećajima koji se izazivaju", rekao je Krešo Beljak na N1 . Pritom je potvrdio da misli i na Andreja Plenkovića.

"Apsolutno, HDZ majstorski živi na tome. Što se tiče odrađivanja radnog vremena kafića u Vukovari - pa mi živimo u državi gdje se zna tko određuje radno vrijeme kafića, ne određuje to lokalna samouprava. Ovdje je sve naopačke, svatko radi što hoće i zato nam je tako loše kao što jeste. Lokalna uprava ne određuje hoće li kafići sutra raditi ili ne. Ja ne mogu odrediti kako će kafići sutra raditi u Samoboru", rekao je Beljak.

Krećemo se oštrim smjerom unatrag

Kazao je kako se Srbija još nije suočila sa svojom ulogom u ratnim zbivanjima.

"Nije se dogodilo da srpski predsjednik klekne pred onim što su učinili u ratu. Boris Tadić je bio na Ovčari, ali srpsko društvo nije prihvatilo svoju odgovornost, nije doživjelo katarzu.

Na taj se način sprječava pomirba, život mora ići dalje. Francuska i Njemačka su nakon Drugog svjetskog rata nastavile brzo dalje, jer su gledale u budućnost. Kod nas toga nema, i neće biti dok Vučićev režim živi na desnoj platformi, a tu su i režimi u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a time se sprječava one koji žele živjeti dobro i u dobrosusjedskim odnosima. Političari i dalje skupljaju jeftine političke poene i ne daju Hrvatskoj da ide naprijed.

Sjećam se kakva je politička situacija bila 2003. godine i da mi je netko tada rekao da će situacija 17 godina kasnije biti gora, ne bih mu vjerovao. Krećemo se oštrim smjerom unatrag. Ne znam kada će tome doći kraj. Činjenica je da u Vukovaru i danas imamo podijeljeno društvo, segregaciju. Ljudi koji su stoljećima živjeli zajedno sada to ne čine. Nekome očito nije u interesu da se to stabilizira i primiri, i da ne bude u prvom planu budućnost", rekao je on.

HDZ je očito uvjeren da će oni biti zauvijek na vlasti

Kada je u pitanju Nacionalna razvojna strategija, kazao je kako HDZ izgleda smatra da će zauvijek vladati.

"HDZ je očito uvjeren da će oni biti zauvijek na vlasti, ali ničija nije gorjela do zore. Nema šanse da netko nastavi HDZ-ovu strategiju. Strategija bi trebala biti zajednički dokument svih stranaka, i on može biti okviran dokument s 10 strateških smjerova", rekao je Beljak.

Izrazio je i nepovjerenje u to da će HDZ učiniti korake u poboljšanju zdravstva.

"Kako ljudi koji su uništili zdravstveni sustav, koji je bio jedan od najboljih u svijetu, od kojeg su učile skandinavske zemlje - kako oni koji su to upropastili sada mogu raditi zaokrete? Ne znam što bi se trebalo dogoditi da oni to učine - pritom, ljudi su im na izborima rekli da žele da oni nastave raditi na način na koji su radili.

Hrvatskoj treba novi start. Imamo gordijski čvor problema, stvari će se pogoršavati, sve će se više ljudi iseljavati, imat ćemo sve više starih, sve manje mladih, i sve veću potrebu za boljim zdravstvenim sustavom, a za njega ćemo imati sve manje šanse.

Već na 15 kilometara od Zagreba nalazi se uređenije društvo, u kojem se zna da se od poštenog rada može živjeti, kao i da ćete, napravite li prometni prekršaj za njega odgovarati, a ne da vas dobre obiteljske i političke veze od toga oslobode", rekao je Beljak.

Na projektu Slavonija, Baranja i Srijem bogate se HDZ-ovci

Projekt Slavonija, Baranja i Srijem oko kojeg se u zadnje vrijeme govori o potencijalnim malverzacijama s iskorištavanjem europskog novca, kaže - još je jedan primjer koruptivnog djelovanja HDZ-a.

"Ako to ne pročešljaju hrvatske vlasti, pročešljat će netko drugi, pa će netko pitati iz Europske unije kako je novac potrošen. Čitao sam liste ljudi koji su dobili milijune kuna za taj projekt, to su sve poznati političari i svi su iz HDZ-a.

HDZ je neki dan nepravomoćni osuđen za to da je koruptivna stranka, pa ako je nešto jasno u zadnjih 30 godina, to je da je HDZ gotovo direktan sljednik Komunističke partije. Oni nemaju ideologiju - oni su harali kao članovi Partije, a sada to rade kao članovi HDZ-a, država je postala njihov bankomat.

HDZ je politička opcija koja ima za cilj samo brigu za svoje članove i obitelji članova", naglasio je Beljak.