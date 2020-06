Beljak: HDZ je uhljebnička stranka. Anušić: Vi ste zadnji koji nekome može reći da je lopov

Ivan Anušić iz HDZ-a, predstavnik Restart koalicije i čelnik HSS-a Krešo Beljak, Hrvoje Zekanović iz Domovinskog pokreta te predsjednik Mosta Božo Petrov sudjelovali su u prvom sučeljavanju Nove TV

Na pitanje je li uhićenje Josipe Rimac borba protiv korupcije ili unutarstranačka borba, Anušić je rekao kako nema govora o tome da se radi o unutarstranačkoj borbi. 'Situacija je neugodna za sve, ali pravosuđe je radilo svoj posao i došlo je do toga da se to trebalo dogoditi', piše Dnevnik.hr.

Na to mu je Anušić odgovorio da nije lijepo ni kulturno govoriti da su uhljebnici i poručio mu: 'Vi ste zadnji koji može nekome reći da je lopov.' Dodao je da ne treba generalizirati stranku jer ima puno poštenih. 'Prestanimo generalizirati HDZ kao leglo korupcije.'

Čelnik HSS-a Krešo Beljak rekao je da HDZ nije politička stranka, nego uhljebnička. 'Pripremamo se za što bolji rezultat na izborima, da se izvučemo iz blata. Svakodnevne su afere HDZ-a. Ovo što se događa je tužno i sramotno, ali navikli smo na to...'

Hrvoje Zekanović iz Domovinskog pokreta smatra kako je Plenković sjajno izvukao situaciju i rekao neistinu. 'Svi uključeni u aferu su HDZ-ovci koje je Plenković postavio na funkciju. Djelomično je riječ o unutarstranačkom obračunu, uoči slaganja lista.'

A predsjednik Mosta Božo Petrov navodi kako je jezivo kad vidite koliko je ljudi premreženo, koliko ljudi koristi poziciju za vlastite interese. 'Zabavno mi je gledati predizborni karneval već 20 godina, to da se SDP i HDZ čereče. Želim čuti rješenja.'

Svi četvero se slažu kako bi odstupili da se protiv njih otvori istraga.

Za curenje transkripata krive sustav. 'Naš je pravosudni sustav izbušen kao švicarski sir. Ljudi odlaze iz Hrvatske zbog gubitka nade', ističe Petrov.

Beljak također navodi da sustav ne funkcionira. 'Govorimo o tajnim službama koje to nisu. Čudi me Petrov koji je dvaput doveo HDZ na vlast. Ja 12 godina govorim da ta ekipa ne valja i da to treba mijenjati. Gospodin Zekanović bio je na listi HDZ-a.'

Kaže Zekanović da su to uobičajene situacije u Hrvatskoj, ali nikad nema odgovornih. 'Nikada Plenković nije pozvao Božinovića na razgovor.' Anušić smatra da netko treba odgovarati. 'Imaju problem da im iz svake istrage izlaze dokumenti. Nije na meni to tko će odgovarati, ali ne izgleda dobro.'

Zekanović mu to na odgovara: 'Gospodine Beljak, skinut ću vam kapu jer ste odolijevali Plenkoviću da idete u koaliciju. Ne slažem se s vašim stavovima o Drugom svjetskom ratu. Ja sam napustio vlast.'