Kerum: Ako uđemo u Sabor, idemo s pobjednikom

Na nacionalnu političku scenu vraća se i nekadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum. Sa svojom Hrvatskom građanskom strankom izlazi na parlamentarne izbore, a borit će se u 9. i 10. izbornoj jedinici.

"Dao sam puno narodu i narod je puno dao meni. Škoro i ostali su špekulanti, kako nazivam Kolakušića, Živi zid, itd. Smatram da su ljudi to prepoznali i da od toga nema ništa. Oni obećavaju svašta kako bi sebi osigurali lagodnu budućnost. Oni su ušli u politiku da si napune džepove. Tako i Škoro. S njim se ne želim uspoređivati. Mi smo sve što smo zaradili u Saboru dali penzionerima, to je devet milijuna kuna. Ako uđemo, idemo s pobjednikom. Kome predsjednik da mandat da složi Vladu, idemo s njim zastupajući interes Dalmacije i Splita. Narod je shvatio da puno njih priča lažne priče kako bi došli do svog interesa', kazao je Kerum.



Predizborna kampanja nije ni počela, a HDZ potresaju uhićenja.

"Ne želim to komentirati, postoje institucije koje to rade, ne mogu to komentirati", kazao je i spomenuo Josipu Rimac: "Nismo surađivali jer nismo imali iste interese. Nisam bio u kontaktu s njom."



Objasnio je i suradnju sa splitskim gradonačelnikom.

"S HDZ-om smo 12 godina u koaliciji i mislim da oni nemaju poštovanja prema meni ili mojoj stranci. S gradonačelnikom nisam u koaliciji, ali s HDZ-om u Splitu jesam. Prema njemu imam loše mišljenje i smatram ga jednim od najlošijih ljudi koji postoje na političkoj i javnoj sceni. To je jedan simulan, licemjer i radi veliku štetu HDZ-u", zaključio je Željko Kerum.