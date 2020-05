Stranka Demokrati i Hrvatski laburisti građane pozvali na izbore

Stranke Demokrati i Hrvatski laburisti u nedjelju su pozvale građane da izađu na parlamentarne izbore te glasaju za one koji će zastupati dobrobit i interes hrvatskih radnika, a ne za one koji su, kao do sada, zastupali svoje interese

Na konferenciji za novinare "Parlamentarni izbori 2020" predsjednik Demokrata Mirando Mrsić rekao je da konferenciju održavaju u 10 i 10 sati jer će idući tjedan predstaviti svoj politički program "10 i 10 za Hrvatsku, koji je osmišljen za gospodarski oporavak zemlje". Mrsić je ocijenio da trenutno vodeće stranke ne misle previše o potresom razrušenom gradu jer su dopustili da se raspusti Sabor bez da riješe pitanje oštećenih objekata u Zagrebu, pa je simbolično i održana konferencija ispred Osnovne škole Miroslav Krleža na Kaptolu. Upozorio je da većina stranaka obećava da će stanje u državi nakon epidemije koronavirusa biti jednako kao prije, što nije istina.