Tisuće Bugara na ulicama: 'Ovo nije farsa'

M. Šu./Hina

19.12.2025 u 07:32

Izvor: Profimedia / Autor: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia
Tisuće Bugara prosvjedovale su u četvrtak navečer protiv odlazeće vlade, pozivajući na poštene izbore i reformu pravosuđa kako bi se riješio problem koji opisuju kao endemsku korupciju u najsiromašnijoj državi članici Europske unije.

Prosvjedi u glavnom gradu Sofiji i nekoliko drugih gradova diljem crnomorske nacije posljednji su u nizu demonstracija i događaju se u trenutku kada se Bugarska priprema za uvođenje eura 1. siječnja.

Odlazeća vlada, koja je na vlasti od siječnja, trebala je nadzirati prijelaz na euro, ali premijer Rosen Željazkov prošli je tjedan podnio ostavku nakon tjedana uličnih prosvjeda protiv državne korupcije i novog proračuna koji bi povećao poreze.

Prosvjednici su u četvrtak držali bugarske i zastave EU. Na jednom je transparentu pisalo "Ovo nije farsa".

"Sve u vezi s njom (vladom) je izuzetno drsko. Besramno. Takvo arogantno ponašanje definira ovu vladu", rekao je 48-godišnji prosvjednik Šišman Nikolov, dodajući kako ''društvo ne poštuje ljude koji se smatraju iznad drugih''.

Predsjednik Rumen Radev provodi konzultacije sa strankama, ali ako odbiju ili ne uspiju formirati vladu, imenovat će privremenu vladu i raspisati prijevremene izbore.

Prosvjedi u Bugarskoj Izvor: Profimedia / Autor: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Bugarska, članica NATO-a, održala je sedam nacionalnih izbora u posljednje četiri godine, a uzastopne vlade nisu uspjele zadržati kontrolu nad fragmentiranim parlamentom.

Ranije ovog mjeseca vlada je povukla svoj proračunski plan za 2026., prvi izrađen u eurima, zbog masovnih prosvjeda.

Oporbene stranke i druge organizacije rekle su da prosvjeduju protiv planova za povećanje doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na dividende kako bi se financirala veća državna potrošnja.

