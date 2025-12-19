Tisuće Bugara na ulicama: 'Ovo nije farsa'

Prosvjedi u glavnom gradu Sofiji i nekoliko drugih gradova diljem crnomorske nacije posljednji su u nizu demonstracija i događaju se u trenutku kada se Bugarska priprema za uvođenje eura 1. siječnja.

Odlazeća vlada, koja je na vlasti od siječnja, trebala je nadzirati prijelaz na euro, ali premijer Rosen Željazkov prošli je tjedan podnio ostavku nakon tjedana uličnih prosvjeda protiv državne korupcije i novog proračuna koji bi povećao poreze.

Prosvjednici su u četvrtak držali bugarske i zastave EU. Na jednom je transparentu pisalo "Ovo nije farsa".