Bauk: SDP neće sudjelovati u glasovanju o izmjenama Zakona o najmu stanova

Izmjene Zakona o najmu stanova, koje su izazvale prijepore u javnosti, ali i u vladajućoj koaliciji, u petak su bile razlogom za još jednu saborsku stanku, a oporbeni SDP najavio je da nakon stanke neće sudjelovati u daljnjem glasovanju

Jasno je da saborska većina nema dovoljno zastupnika koji bi glasovali za zakon, ustvrdio je SDP-ov Arsen Bauk nakon što je odbijen prijedlog pozicijskog Kluba HDS/HSLS/HDSSB-a da zakon ide u treće čitanje.

Pozivamo sve zastupnike kojima je stalo do prava zaštićenih najmoprimaca da dalje ne sudjeluju u glasovanju, jer je to jedini način da se ovaj zakon ne donese, rekao je Bauk i poručio kako će članovi vladajuće većine koji su protiv zakona svojim ostankom omogućit da se on ipak donese.