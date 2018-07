Sabor propisao rok od pet godina za reviziju invalidskih mirovina

Sabor je u petak izglasao izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koji propisuje rok od pet godina za kontrolu i nadzor jesu li korisnici prava iz mirovinskog osiguranja utvrđena na temelju smanjene radne sposobnosti ili djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja ili opće nesposobnosti za rad stekli na zakonit način

"Imamo oko 134 tisuće invalidskih mirovina i ako procijenimo da ih je 0,05 do 0,5 posto lažnih to znači 60 do 600 mirovina i mi im sada određujemo rok za njihovu reviziju odnosno rok nakon kojega ćemo ih učiniti nedodirljivima..Danas odlučujemo hoćemo li one koji su lopovi, prevaranti i manipulatori dati miran san nakon 5 ili 10 godina", kazao je Hrelja.