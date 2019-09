Bauk: Pupovčeva izjava neće dovesti u pitanje koaliciju HDZ-a i SDSS-a

Predsjednik saborskog Kluba SDP-a Arsen Bauk ocijenio je u utorak kako koalicija HDZ-a i SDSS-a neće biti dovedena u pitanje zbog izjave čelnika SDSS-a Milorada Pupovca da je Hrvatska remetilački čimbenik u regiji i njegove usporedbe moderne Hrvatske s NDH

"To dugogodišnje prijateljstvo i partnerstvo ne može puknuti zbog jedne izjave, ako bi se razišli vjerojatno bi to bilo dogovorno, da svi ispadnu junaci kod svojih, ali to ćemo vidjeti idućih dana", rekao je Bauk novinarima nakon sjednice saborskog Predsjedništva.

Kaže da nikad nije imao "pretjeranih očekivanja od dramatičnih događaja", što se tiče odnosa HDZ-a i SDSS-a. Od 2003. do danas, kad je HDZ bio na vlasti oni u formalnoj koaliciji nisu bili samo za par mjeseci Vlade Tihomira Oreškovića, podsjetio je.