Bankarski skandal trese Paragvaj: Predsjednik naprasno podnio ostavku

Paragvajski predsjednik Santiago Peña objavio je u četvrtak da podnosi ostavku, neposredno nakon bankarskog skandala koji je prerastao u političku krizu, upravo u trenutku kada su zastupnici raspravljali o njegovu opozivu
„Donio sam odluku da podnesem ostavku na mjesto predsjednika Republike“, rekao je Santiago Peña, predsjednik od 2023. godine, u videozapisu objavljenom na platformi X.
„Činim to imajući na umu stabilnost naše zemlje, društveni mir i potrebu očuvanja naših demokratskih institucija.“
Peña je podnio ostavku 48 sati nakon izbijanja bankarske krize, tijekom koje je Središnja banka Paragvaja (BCP) stavila pod privremenu upravu Ueno Bank nakon pogoršavanja njezina financijskog stanja. Računi banke Ueno zamrznuti su, što je utjecalo na klijente i isplate mirovina. Kriza je također izazvala ulične prosvjede u glavnom gradu Paragvaja, Asunciónu.
Ta financijska instituciju tvrdi da ima 2,94 milijuna klijenata što je oko 60 posto odrasle populacije Paragvaja.
Peña je do nedavno posjedovao dionice u toj banci.