OBJAVIO NA MREŽAMA

Bankarski skandal trese Paragvaj: Predsjednik naprasno podnio ostavku

I.H./Hina

05.11.2026 u 19:41

Santiago Pena
Santiago Pena Izvor: EPA / Autor: Miguel Gutiérrez
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Paragvajski predsjednik Santiago Peña objavio je u četvrtak da podnosi ostavku, neposredno nakon bankarskog skandala koji je prerastao u političku krizu, upravo u trenutku kada su zastupnici raspravljali o njegovu opozivu

„Donio sam odluku da podnesem ostavku na mjesto predsjednika Republike“, rekao je Santiago Peña, predsjednik od 2023. godine, u videozapisu objavljenom na platformi X.

„Činim to imajući na umu stabilnost naše zemlje, društveni mir i potrebu očuvanja naših demokratskih institucija.“

vezane vijesti

Peña je podnio ostavku 48 sati nakon izbijanja bankarske krize, tijekom koje je Središnja banka Paragvaja (BCP) stavila pod privremenu upravu Ueno Bank nakon pogoršavanja njezina financijskog stanja. Računi banke Ueno zamrznuti su, što je utjecalo na klijente i isplate mirovina. Kriza je također izazvala ulične prosvjede u glavnom gradu Paragvaja, Asunciónu.

Rasprava u jeku bankarske krize
Rasprava u jeku bankarske krize Izvor: EPA / Autor: JUAN PABLO PINO

Ta financijska instituciju tvrdi da ima 2,94 milijuna klijenata što je oko 60 posto odrasle populacije Paragvaja.

Peña je do nedavno posjedovao dionice u toj banci.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TAJNA PREPISKA

TAJNA PREPISKA

Macron nije znao da će njegove privatne poruke završiti u knjizi: Ono što je govorio izazvalo buru
GODIŠNJA VJEŽBA

GODIŠNJA VJEŽBA

S Pantovčaka upozorili Zagrepčane: Ne brinite čujete li buku, evo što se događa
TUŽNA VIJEST

TUŽNA VIJEST

Tragičan kraj potrage na Triglavu: Mladić iz Srbije pronađen mrtav

najpopularnije

Još vijesti